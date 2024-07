Heute essen wir Welsh Cakes zum Frühstück!

Wales haben eher wenige Menschen auf dem Schirm, wenn sie an Großbritannien denken. Dabei hat das Land im Südwesten des Vereinigten Königreiches viel zu bieten: bergige Nationalparks, wunderschöne Küstenlinien – und natürlich das ein oder andere traditionelle Gericht, nach dem wir uns allein bei dem Gedanken die Finger lecken. Eines davon sind diese Welsh Cakes, eine Art Pancakes.

Originalrezept für Welsh Cakes

Welsh Cakes sind ein walisisches Original. Es handelt sich um eine Art Pfannkuchen aus Mürbeteig, die auf einer heißen Platte gebacken werden. Die ersten Rezepte für die kleinen Kuchen sind bereits seit dem späten 19. Jahrhundert beliebt und werden zu jeder Tageszeit gegessen. Wir mögen sie besonders als süßen Snack zum Frühstück.

Die Zubereitung von Welsh Cakes ist einfach und verlangt kaum Aufwand. Wir orientieren uns an dem Rezept der walisischen Bäckerin Kathryn Gunter, die im pittoresken Städtchen Abergavenny eine traditionelle Bäckerei betreibt. Sie meint, die wichtigste Zutat für die kleinen Kuchen sei Liebe und Hingabe.

Klassisch bestehen Welsh Cakes aus einem Teig aus Mehl, Butter, Zucker und Ei, in den oftmals Sultaninen oder Schwarze Johannisbeeren eingearbeitet werden. Diesen Teig rollt man aus und formt ihn mit einem speziellen Ausstecher, der kleine Rillen an den Seiten hat. Hast du so einen nicht zur Hand, tut es auch ein Glas mit etwas größerer Öffnung. Lege die Kuchen auf etwas Backpapier, damit sie nicht kleben und backe sie in einer heißen Pfanne von beiden Seiten.

Welsh Cakes werden traditionell mit etwas Zucker bestreut und direkt aus der Pfanne vernascht. Du kannst aber auch ein wenig Butter darauf verstreichen und schmelzen lassen. Ein vollkommener Genuss!

