Antipasti-Paprika bringen dir Italien auf den Teller

Ganz egal, ob ein Grillabend bei dir ansteht oder ein italienisches Buffet mit Freunden und Freundinnen – Antipasti-Paprika sind für jedes gesellige Beisammensein die passende Idee. Sie schmecken süß-säuerlich und mit etwas Brot schmecken sie nach Urlaub und Sonne. Und das Beste: Ihre Zubereitung ist ganz einfach. Wir zeigen dir, wie’s geht!

Rezept für Antipasti-Paprika

Geht es um Paprika, scheiden sich die Geister. Manche lieben sie, andere können sie nicht ausstehen. Auch ich muss gestehen, dass ich die Schoten niemals als mein Lieblingsgemüse bezeichnen würde. Besonders roh mag ich sie einfach nicht essen. Aber es geht nun mal nicht darum, was ich nicht mag, sondern darum, was ich mag – und das ist Antipasti-Paprika. Wenn die Schoten nämlich erst gegrillt, dann gehäutet und in einer herrlichen Marinade eingelegt werden, verändert sich mein Bild von Paprika komplett.

Antipasti-Paprika kenne ich, wie vermutlich viele andere auch, von der Vorspeisenplatte in italienischen Restaurants. Dort strahlen sie einen mit glänzender Oberfläche an und warten nur darauf, dass man sie auswählt, auf eine Scheibe knuspriges Ciabatta legt und dann die Zähne hineinschlägt. Belohnt wird man mit einem saftigen Stück Gemüse, das leicht süß schmeckt, gleichzeitig aber säuerlich ist, ölig und erfrischend. Ich musste wissen, wie man diese lecker zu Hause nachmachen konnte!

Das Wichtigste, um Antipasti-Paprika zuzubereiten, ist, die Paprika richtig zu machen. Hier kannst du verwenden, welche Sorte du magst: Spitzpaprika, rote, gelbe, grüne, sogar scharfe. Halbiere und entkerne sie. Lege sie dann mit der Schnittseite nach unten auf einen Grillrost und schiebe diesen zusammen mit einem Blech, um die herabtropfende Flüssigkeit aufzufangen, unter den Ofengrill. Dort bleiben die Schoten, bis ihre Haut schwarz wird und Blasen schlägt. Mach dir keine Sorgen wegen Acrylamid – das Fruchtfleisch bleibt dabei unversehrt.

Um die Haut anschließend gut abziehen zu können, lege die Schoten in eine verschließbare Box oder auch eine Plastiktüte. Hauptsache, der Dampf kann nicht entkommen. Nachdem sie etwas abgekühlt sind, kannst du so ganz einfach die Haut abziehen. Dann lässt du die Paprika noch eine Weile in einer Marinade aromatisieren und schon kannst du sie hübsch anrichten – so lecker kann eine Vorspeise schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Paprika kann auf so viele leckere Arten zubereitet werden. Probiere doch auch mal diese panierte Feta-Paprika oder mache einen gegrillten Paprikasalat mit Parmesan. Auch gefüllte Paprika mit Reis und Hack sind ein wahrer Gaumenschmaus.

Antipasti-Paprika Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Wartezeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 6 Paprikaschoten z. B. rot, gelb oder orange

1 Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

2 EL Balsamico bianco

1 TL Zucker

1 EL Kapern z.B. online hier 🛒

Salz und Pfeffer

1/2 frischer Oregano Zubereitung Heize den Ofen auf Grillfunktion vor.

Halbiere die Paprikaschoten, entferne Stiel, Kerne und weiße Haut. Lege die Paprikahälften mit der Hautseite nach oben auf ein Backrost und schiebe ein Blech darunter, um den Saft aufzufangen.

Grill die Paprika auf oberster Schiene, bis die Haut schwarze Blasen wirft – das dauert je nach Grill ca. 8–10 Minuten.

Nimm die Paprika aus dem Ofen und lege sie sofort in eine verschließbare Box oder in eine Plastiktüte. Verschließe sie luftdicht und lass sie ca. 15 Minuten ruhen, damit der Dampf die Haut löst.

Zieh die Haut der Paprika vorsichtig ab. Schneid die geschälte Paprika in breite Streifen.

Schäle und hacke die Knoblauchzehe und rühre eine Marinade aus Olivenöl, Essig, Zucker, Knoblauch, Kapern, Salz und Pfeffer an. Wende die Paprikastreifen darin und lass sie mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur durchziehen.

Bestreue die Paprika vor dem Servieren mit frischem Oregano.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.