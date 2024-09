Apfel-Monkey-Bread: leckeres Zupfbrot mit fruchtiger Füllung

Ich konnte es kaum erwarten, dir endlich dieses tolle Rezept vorzustellen. Es ist so weit: Sprechen wir über das Apfel-Monkey-Bread! Mir war bis vor kurzem gar nicht bekannt, dass so etwas wie Affenbrot überhaupt existiert. Vielleicht wusstest du es auch nicht und hast aus Neugier auf dieses Rezept geklickt. Der Teig besteht aus vielen einzelnen Teigkugeln mit Apfelfüllung. Diese drückst du nach und nach in eine runde Kuchenform. Nach dem Backen entsteht ein Kuchen, den du nach Herzenslust auseinanderzupfen kannst!

Apfel-Monkey-Bread mit selbstgemachter Karamellsoße

Auch wenn Apfel-Monkey-Bread übersetzt Affenbrot heißt, handelt es sich um eine Art Kuchen. Und zwar um einen mit großem Spaßfaktor. Sowohl die Zubereitung als auch das Vernaschen ist herrlich interaktiv und fühlt sich fast wie Basteln an. Daher eignet sich dieses Rezept auch wunderbar, wenn du mit den kleinsten Familienmitgliedern in der Küche stehen willst. Sie werden einen Heidenspaß am Apfel-Monkey-Bread haben.

Klebrige Hände inklusive, aber ein Affenbrot ist ohnehin kein elegantes Gericht, wie der Name vermuten lässt. Schmecken tut es trotzdem tierisch gut. Du brauchst für den Teig Milch, Butter, Zucker, Hefe, Mehl und Zucker. Die Füllung besteht aus Äpfeln, Zucker, Zimt und ein wenig Wasser. Sie werden in einem Topf ein wenig weichgekocht und anschließend mit gehackten Walnüssen vermischt.

Und weil’s so schön ist, bereiten wir zu unserem Apfel-Monkey-Bread noch eine herrliche Karamellsoße zu. Sie besteht aus nur drei Zutaten: Zucker, Butter und Schlagsahne. Lass sie im Topf zusammen so lange köcheln, bis die Soße eine dickflüssige Konsistenz hat. Einfacher geht’s kaum! Diese unkomplizierte und leckere Karamellsoße kannst du auch verwenden, um andere Backkreationen zu verfeinern.

Auch unsere selbst gemachte Vanillesoße passt dazu hervorragend. Dieses Monkey Bread schmeckt übrigens auch herzhaft einfach genial. Und eine ähnliche Kreation, mit der Apfelfans auf ihre Kosten kommen, ist dieser Apfelstrudel-Kuchen!