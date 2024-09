Zur Apfel-Saison backen wir am liebsten diese Waffeln

„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns Obst, heihussassa!“, heißt es in einem bekannten Kinderlied. Und wie er das tut. Äpfel sind in Hülle und Fülle zu bekommen. Zeit, Rezepte herauszukramen, um die saftigen Früchte in ihrer Hochzeit zu verarbeiten. Dafür sind wir da und versorgen dich zu dieser Saison mit den leckersten Ideen für Naschereien mit Apfel. So wie diese Apfelwaffeln, die zu jeder Tageszeit einfach nur köstlich schmecken.

Apfelwaffeln: herbstlicher Waffelgenuss

Waffeln sind immer eine gute Idee. Sie gehören zu den Lebensmitteln, die so gut duften, dass dir direkt das Wasser im Mund zusammenläuft. Egal, ob es sich um Waffeln zum Frühstück handelt oder um einen Snack am Nachmittag – sie sind immer die richtige Wahl. Wir kombinieren ihr einfaches Grundrezept heute mit Apfelstücken und einem Hauch Zimt zu himmlischen Apfelwaffeln. Schon beim ersten Bissen verdrehen wir verzückt die Augen und finden es gar nicht mehr so schlimm, dass der Sommer zu Ende gegangen ist.

Wie macht man eigentlich die perfekten Waffeln? Solche, die außen knusprig und innen weich und fluffig sind? Es gibt einige einfache Tricks, die du befolgen kannst. Achte zunächst darauf, dass all deine Zutaten Zimmertemperatur haben. Dadurch erleidet keine von ihnen einen Temperaturschock, der den Teig am Aufgehen hindern könnte. Siebe außerdem das Mehl durch, denn so bilden sich keine Klümpchen. Zu guter Letzt: hab Geduld. Die erste Waffel wird wie auch der erste Pfannkuchen niemals perfekt werden. Die anderen dafür umso mehr!

Apfelwaffeln schmecken am besten warm und frisch aus dem Waffeleisen. Du kannst sie aber genauso gut abkühlen lassen und für einen ausgedehnten Herbstspaziergang mitnehmen. Ob du sie dafür in rechteckiger Form zubereitest oder klassisch als Herzwaffeln, ist dir selbst überlassen. Beide schmecken gleich gut!

