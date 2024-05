Asiatischer Bratreis mit Gemüse: schnell und einfach gemacht

Drücke zunächst den Tofu aus und schneide ihn in Würfel. Wende die Würfel anschließend in 3 EL Sojasoße und anschließend in Stärke. Erhitze Öl und brate den Tofu rundherum knusprig an.

Koche derweil die Erbsen in Salzwasser und gieße sie ab.