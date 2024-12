Dieses äthiopische Kohlgericht wird dich begeistern

Die äthiopische Küche ist hierzulande bisher nicht so bekannt, wie sie es eigentlich verdient hätte. Das muss sich ändern! Ein guter Anfang hierfür ist dieses Rezept für Atakilt Wat, äthiopischer Weißkohl mit Kartoffeln und Möhren. Diese werden mit Gewürzen gekocht und sind in dem afrikanischen Land eine beliebte Beilage. Hier ist das Rezept!

Rezept für äthiopischen Weißkohl

Die Küchen Afrikas sind hierzulande eher wenig bekannt. Das ist nicht nur traurig, sondern beinahe schon fahrlässig. Denn der riesige Kontinent hat so einiges zu bieten. Um den kulinarischen Horizont etwas zu erweitern, geht unsere Reise heute nach Äthiopien. Der ostafrikanische Staat bietet rund 90 ethnischen Gruppen eine Heimat, was sich in seiner vielseitigen Küche widerspiegelt. Glücklicherweise eröffnen nach und nach auch in Deutschland äthiopische Restaurants, sodass uns die zahlreichen Aromen nicht verwehrt bleiben.

Falls du noch nie äthiopisch essen warst, hier ein kleiner Einblick: Typischerweise werden dir große Fladen aus Sauerteig serviert, Injera genannt, die gern Beilage und Teller in einem sind. Auf den Fladen befinden sich kleine Portionen diverser Gemüse- und Fleischgerichte, viele davon im eigenen Saft geschmort, immer köstlich gewürzt. Atakilt Wat ist eines dieser Gerichte. Der äthiopische Weißkohl mit Kartoffeln und Karotten wird mit aromatischen Gewürzen wie Ingwer, Kurkuma, Kreuzkümmel und Bockshornklee abgeschmeckt und kocht im eigenen Sud gar. Am besten geht das in einem Schmortopf🛒.

Dieses aromatische Kohlgericht wird mit Sicherheit dein Weltbild erweitern. Serviere es ganz traditionell mit Injera, wenn du Zugang zu den Sauerteigfladen aus Teffmehl hast. Wenn nicht, tut es auch Maisbrei oder Reis. Oder du isst einfach eine größere Portion des Kohls als Hauptspeise. So lecker!

Mach doch bei deiner kulinarischen Reise durch Afrika direkt weiter und serviere als Nächstes einen westafrikanischen Erdnusseintopf oder Fufu mit Spinateintopf. Besonders lecker ist auch Chakalaka, ein Gemüse-Dip aus Südafrika.

Atakilt Wat: äthiopischer Weißkohl Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Weißkohl ca. 1 kg

4 Kartoffeln festkochend

2 Karotten etwa 200 g

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

1 grüne Chili

1 Stück Ingwer etwa 3 cm

2 EL Olivenöl

1/2 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

1/2 TL Bockshornklee gemahlen

1/2 TL Zimt

1/2 TL Kardamom

1 Nelke

Salz und Pfeffer Zubereitung Wasche und putze dein Gemüse. Schneide den Weißkohl in kleine Stücke. Schäle Kartoffeln und Karotten und schneide beides in mundgerechte Stücke. Schäle Zwiebeln und Knoblauch und hacke beides zusammen mit dem Chili klein. Schäle und hacke auch den Ingwer.

Erhitze das Öl in einem Topf oder einer tiefen Pfanne und schwitze Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer an.

Füge die Gewürze und den Chili hinzu und rühre alles gut durch, bevor du das restliche Gemüse hinzugibst.

Vermische alles miteinander, reduziere die Temperatur und lass alles im eigenen Saft gar köcheln. Sollte es dir zu trocken vorkommen, füge einen Schuss Wasser hinzu.

Entferne gegen Ende der Kochzeit (nach etwa 40 Minuten) die Nelke und schmecke den Kohl mit Salz und Pfeffer ab.

