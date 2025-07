Leckeres Sommergericht: Auberginen mit Couscous-Paprika-Füllung

Bei hohen Temperaturen haben viele Menschen weniger Appetit, weil der Körper weniger Energie verbraucht. Dies führt zu einem verminderten Hungergefühl. Wenn sie etwas essen, soll es am besten leicht verdaulich sein und nicht zu schwer im Magen liegen. Die Auberginen mit Couscous-Füllung kommen da gerade Recht. Sie sind leicht, strotzen vor Aroma und versprechen Genuss pur bei jedem Bissen.

Einfaches Rezept für Auberginen mit Couscous-Füllung

Die Aubergine stammt ursprünglich aus Indien, wo sie bereits seit über 4000 Jahren angebaut und verspeist wird. Mit der Zeit verbreitete sich das Gemüse auch im Rest Asien und fand im 13. Jahrhundert dann den Weg nach Europa.

Die ersten Europäer, die Auberginen anbauten, waren die Italiener. Kein Wunder, denn das Gemüse benötigt viel Sonne und Wärme zum Wachsen. Auberginen haben einen milden, leicht bitteren Geschmack und ihr Aroma wird oft als erdig, nussig und leicht rauchig beschrieben.

Der Couscous schafft mit seiner körnigen Struktur die perfekte Ergänzung zur cremigen Textur der Eierpflanze. Paprika und Granatapfelkerne sorgen für Süße und Frische, Gewürze und Kräuter für eine orientalische Note.

Bereite den Couscous nach Packungsanleitung zu und vermenge ihn dann mit etwas Öl. Dann schneidest du Zwiebel, Paprika sowie Knoblauch klein und dünstest sie in einer Pfanne mit Öl an. Halbiere die Auberginen, höhle sie aus und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Brate es danach mit in der Pfanne an und gib den Couscous und etwas Garam Masala hinzu. Platzierte die Auberginenhälften dann auf einem Backblech und fülle sie mit dem Couscous. Nach knapp einer halben Stunde sind sie fertig und können vor dem Servieren noch mit Granatapfelkernen und gehackter Petersilie verfeinert werden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Genieße die Auberginen mit Couscous-Paprika-Füllung als Hauptgericht oder als beeindruckende Vorspeise. Guten Appetit!

Falls du von Auberginen nicht genug bekommen kannst, probiere auch unsere Auberginen mit Linsenbolognese – eine herzhafte Alternative zur klassischen Pasta-Soße. Unsere orientalische Auberginenpfanne bringt zusätzliche Würze auf deinen Teller, während die Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta mediterrane Aromen mit cremigem Käse vereinen. Jedes dieser Gerichte zeigt dir eine neue Seite der vielseitigen Eierfrucht.

Auberginen mit Couscous-Paprika-Füllung Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 160 g Couscous

3 EL Öl

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 rote Paprikaschoten

2 Auberginen

0,5 TL Garam Masala online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

1 Spritzer Zitronensaft

2 Stiele Petersilie

1 EL Granatapfelkerne Zubereitung Bereite den Couscous nach Packungsanweisung zu und lockere ihn danach mit 1 EL Öl auf.

Schneide Schalotten und Knoblauch klein.

Wasche die Paprika, halbiere sie und würfele sie fein.

Putze die Auberginen und höhle sie mit einem Löffel aus. Lass dabei einen 0,5 cm breiten Rand stehen.

Schneide das Fruchtfleisch klein.

Erhitze das restliche Öl in einer Pfanne und dünste Schalotten und Knoblauch darin an. Gib dann die Paprika und Auberginenwürfel dazu. Dünste sie 2 Minuten mit an.

Gib danach den Couscous mit in die Pfanne und schmecke mit Garam Masala sowie Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Platziere die Auberginenhälften auf einem mit Backpapier belegten Blech und fülle sie mit dem Couscous.

Backe sie zum Schluss 25 Minuten im Ofen.

Schneide vor dem Servieren noch die Petersilie klein.

Richte die Auberginen mit Couscous-Füllung mit Granatapfelkernen und Petersilie an.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.