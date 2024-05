Backfischbrötchen: Mit diesen Tipps schmeckt es am besten

Heute ist Weltfischbrötchentag! Einer dieser kulinarischen Feiertage, die zum Schmunzeln bringen. Um diesen gebührend zu feiern, teilen wir heute unsere liebsten Rezepte für den maritimen Snack. Backfischbrötchen zum Beispiel machen einfach glücklich. Würziger, frittierter Fisch in einem knusprigen Brötchen, viel besser geht es kaum. Wir verraten, wie es richtig lecker wird.

Backfischbrötchen: beliebter Fisch-Snack

Backfischbrötchen sind eine beliebte Zubereitung von Fischbrötchen. Diese belegten Brötchen sind ein regelrechtes kulinarisches Kulturgut aus dem Norden Deutschlands. Der Snack hat seinen Ursprung vermutlich im 19. Jahrhundert, als Fischfang eine große Rolle für die deutsche Wirtschaft spielte. Fischer verkauften ihre frisch gefangene Ware direkt am Hafen. Vielen der Kunden knurrte der Magen, und so fingen sie vermutlich an, Fisch direkt vor Ort zusammen mit Brot als kleine Mahlzeit zu verkaufen. Das war günstig, praktisch und schmeckte noch dazu gut. Mit der Zeit wurde aus dem Brot ein Brötchen und die Füllung variierte zwischen eingelegtem, geräuchertem, gebackenem und frittiertem Fisch.

Backfischbrötchen sind nur eine von vielen Zubereitungen, aber eine, die wir in der Leckerschmecker-Redaktion sehr lieben. Für den Fisch nehmen wir am liebten Kabeljau, Seelachs ist aber auch möglich. Den würzen wir ordentlich und tunken ihn in Bierteig. Dieser wird durch die Mischung aus Mehl und Stärke richtig knusprig. Denke daran, eine kleine Frittierprobe zu machen. Frittiere dafür ein kleines Stück Fisch, das du vorher in dem Teig wälzt. Wird es nicht knusprig, gib etwas mehr Stärke in den Teig. Für den Extra-Crunch streuen wir etwas Paniermehl drüber und frittieren ihn in heißem Öl. Fertig ist der Backfisch.

Wie ein richtiges Backfischbrötchen zusammengesetzt wird, kann der Inhalt langer Streitgespräche sein. Daher ist die Art und Weise, die wir hier auflisten, nur ein Vorschlag. Am liebsten mögen wir Backfischbrötchen mit ordentlich Remoulade und Salat in einem Baguettebrötchen. Die Remoulade sollte viele Kräuter beinhalten und darf ruhig etwas saurer sein. Diese kannst du fertig kaufen oder selber machen; am besten mit unserem Rezept für Remoulade.

Du bist auf den Geschmack von Fisch gekommen? Dann bereite als nächstes Fisch in Bierteig mit Erbsenpüree zu. Wir zeigen dir auch, wie einfach du Fischstäbchen selber machen kannst. Aus diesen kannst du dann zum Beispiel einen Fischstäbchen-Auflauf zubereiten.