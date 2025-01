Snacke diese knusprigen Backofen-Kichererbsen

Du suchst noch nach einem leckeren und gesunden Snack fürs Wochenende? Dann bist du gerade fündig geworden. Wie wäre es mit knusprig gebackenen Backofen-Kichererbsen? Die sind in nur 20 Minuten fertig und bestehen aus nur fünf Zutaten. Leg am besten gleich los und mache sicherheitshalber gleich ein bisschen mehr.

Simpel und lecker: Backofen-Kichererbsen

Kichererbsen sind nicht nur eine tolle Zutat in gesunden Bowls, Currys und Eintöpfen. Aus der eiweißreichen, ballaststoffgeladenen und Vitamin-B-haltigen Hülsenfrucht lässt sich im Backofen in nur 20 Minuten ein leckerer Snack zubereiten. Diese Backofen-Kichererbsen schmecken wunderbar aromatisch und machen kaum Aufwand. Am besten probierst du es aber selber aus.

Zuerst lässt du die Kichererbsen aus der Dose gut abtropfen. Wirf das Wasser aber nicht weg, daraus entsteht gleich noch eine Mayonnaise. Vermische nun Tahini mit schwarzem Sesam, Salz und etwas Paprikapulver und verrühre es zu einer glatten Masse. Dann gibst du die Kichererbsen hinzu und mischst alles gut durch. Verteile die marinierten Hülsenfrüchte auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech und backe sie bei 200 Grad für rund 15 Minuten im Ofen, bis sie knusprig sind. Danach lässt du sie noch kurz abkühlen.

Besonders lecker sind die Backofen-Kichererbsen mit einem Dip. Hervorragend passt zum Beispiel eine selbst gemachte und vegane Mayonnaise dazu. Bereite sie einfach zu, während die Kichererbsen im Ofen backen. Für die Mayo benötigst du gerade einmal fünf Minuten Zeit und das aufgefangene Kichererbsenwasser sowie Pflanzenöl, Salz, Zitronensaft und Senf.

