Bara Brith: Das walisische Früchtebrot versüßt dir das Frühstück

Im Nordwesten des Vereinigten Königreichs gibt es ein Land mit zerklüfteter Küste, malerischen Fischerdörfern und mittelalterlichen Burgen. Dazwischen finden sich Menschen, die eine eigenartige Sprache sprechen und den nachmittäglichen Tee bei einem Stück Gebäck leidenschaftlich zelebrieren. Die Rede ist von Wales. Und das unwiderstehliche Gebäck, das den raubeinigen, aber liebenswerten Bewohnern ein Lächeln entlocken kann, ist Bara Brith.

Bara Brith: eine Tradition aus Wales

Der Name des walisischen Früchtebrots bedeutet übersetzt so viel wie „gesprenkeltes Brot“ und das ist es auch. Für die Farbtupfer sorgen allerlei getrocknete Früchte, die dem Bara Brith eine angenehme Süße verleihen. Traditionell wird das Brot gern zur klassischen Tea Time am Nachmittag verzehrt, doch auch zum Frühstück schmeckt es unwiderstehlich gut. Bestreiche es mit einer großzügigen Portion Butter und genieße dazu eine Tasse Kaffee. Oder eine Tasse Tee mit etwas Milch, wie es in Großbritannien üblich ist.

Die Zubereitung des Bara Brith nimmt etwas Zeit in Anspruch, doch das lohnt sich. Wir lassen die getrockneten Früchte über Nacht in Tee durchziehen. So wird das Früchtebrot wunderbar saftig und aromatisch. Kurzentschlossene Frühaufsteher können die Früchte ein paar Stunden vor dem Backen einweichen. Auch die Backzeit ist verhältnismäßig lang. Das Bara Brith muss bei relativ niedriger Temperatur etwa eineinhalb Stunden im Ofen backen.

So entfalten sich die Aromen der vielen getrockneten Früchte und Gewürze am besten. Dazu gehören Rosinen, Cranberrys, Zitronat, Orangeat, Ingwer- und Nelkenpulver und Zimt. Eine weitere wichtige Zutat ist starker schwarzer Tee. Der macht morgens nicht nur wach, sondern sorgt für ein tolles Aroma. Du kannst das Bara Brith wunderbar im Voraus zubereiten und einige Tage aufbewahren.

Möchtest du weitere Frühstücksideen aus Großbritannien? Kein Problem, davon haben wir einige. Britische Pancakes mit Zitrone und Zucker versüßen dir den Morgen. Wer es zum Frühstück lieber herzhaft mag, sollte das klassische English Breakfast probieren. Und wenn du auf den Geschmack von Früchtebroten gekommen bist, ist unser Birnenbrot genau das Richtige für dich.