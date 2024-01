Jello Dream Pops – pinker Dessert-Traum mit Erdbeer-Mascarpone und Soft Cake

Sie sind pink, süß und erfrischend und ich will sie! Diese kühlen Jello Dream Pops mit Erdbeeren, Mascapone und leckerem Keks machen den Tag sofort besser! Portionen: 5Zubereitungszeit: 45 MinKoch- und Backzeit: ca. 5 MinGesamtzeit: ca. 50 MinKühlzeit: 6 StundenSchwierigkeitsgrad: moderatDafür brauchst du:150g Erdbeeren1 halbe Limette150g Mascarpone1 Vanilleschote ausgekratzt2EL Zucker5 g eingeweichte Gelatine 5 Soft cakes (kleine Weichkuchen)5 Holz Eisstiele5 kleine Plastikbecher o. ä.5 Klammern o. ä.Zubereitung:Als erstes 5 kleine Erdbeeren auf jeweils einen Holz-Eisstiel aufspießen und beiseitelegen.Nun die restlichen Erdbeeren zuckern, Limette darüber auspressen und alles mit einem Pürierstab kurz mixen.Diese Masse wird jetzt in ein Sieb mit ausgelegtem Passiertuch o. ä. gefüllt, danach das Ganze gut abtropfen lassen.Das Erdbeerwasser, das abgetropft ist, wird leicht erwärmt und mit der eingeweichten Gelatine gemischt.Das Ganze auf ca. 30 Grad abkühlen lassen und dann gleichmäßig auf die Plastikbecher verteilen.Die aufgespießten Erdbeeren an Klammern befestigen und kopfüber in die Becher platzieren. Die Erdbeeren müssen vollständig bedeckt sein. Im Kühlschrank für ca. 2 Stunden kühlen.Nun das Erdbeerpüree aus dem Tuch mit der Mascarpone, der ausgekratzten Vanilleschote und der restlichen erwärmten Gelatine mischen.Nach dem Kühlen die Klammern entfernen und die Erdbeer-Mascarpone- Creme gleichmäßig in den Bechern verteilen.Zuletzt obenauf ein Soft Cake durch den Holzstiel drücken und auf der Creme platzieren.Das Ganze mindestens 4 Stunden kühlen.