Herzhaft und knusprig: So backst du einfaches Bauernbrot mit Hefe

Magst du dein Frühstück eher deftig oder süß? Egal, ob du lieber Leberwurst oder Nutella magst, wir haben die perfekte Unterlage für jeden Aufstrich: Bauernbrot ist ein beliebtes Brot, das du in jeder Bäckerei finden kannst. Doch auch zu Hause ist es schnell gebacken. Wir zeigen dir, wie es geht!

Einfaches Rezept für Bauernbrot

Bauernbrot ist eine kulinarische Institution des deutschen Backhandwerks. Es bezeichnet ein Mischbrot aus Roggen- und Weizenmehl, das im Ofen frei, also ohne Form, gebacken wird. Vorher wird die Oberfläche mit einer dünnen Mehlschicht versehen. Durch den Backvorgang reißt die Kruste auf, was das charakteristisch rustikale Aussehen ergibt.

In Deutschland ist Bauernbrot eines der beliebtesten Brotsorten und in so gut wie jeder Bäckerei zu finden. Brote beim Bäcker kaufen kann allerdings auf Dauer teuer werden und Brote aus dem Supermarkt enthalten oftmals ungesunde Zusätze. Wie gut, dass du Bauernbrot auch ganz einfach zu Hause backen kannst!

Unser schnelles Rezept für Bauernbrot kommt mit wenigen Zutaten aus. Du brauchst zunächst Roggen- und Weizenmehl. Ersteres gibt dem Backwerk einen deftig-herzhaften Geschmack und das Weizenmehl sorgt mit seinem Glutenanteil für einen elastischen Teig. Klassisch wird Bauernbrot mit Sauerteig und Hefe gebacken. Wir verzichten heute auf den Sauerteiganteil, um die Zubereitung des Brotes etwas zu verkürzen. Stattdessen verwenden wir frische Hefe. Dadurch muss das Brot nicht so lange gehen und wird doch fluffig.

Damit die Kruste extra knusprig wird, gibt es einen simplen Trick: Stelle, während du deinen Ofen vorheizt, ein ofenfestes Schälchen mit Wasser unten in den Ofen. Lagere das Brot nach dem Auskühlen in einem Keramik- oder Tontopf, dann hält sich das Brot fünf bis sechs Tage.

Ist dein innerer Bäcker erwacht? Dann backe dich durch unsere anderen Brotrezepte, wie dieses rustikale Schwarzbrot oder ein kerniges Vollkornbrot? Magst du es lieber ganz klassisch, backe doch einfach mal Toastbrot selbst!