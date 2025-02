Mexikanische Birria: einmal probiert, nie vergessen

Heute nehmen wir dich wieder mit auf eine kulinarische Reise. Es geht ins sonnige Mexiko, wo wir uns eine Schüssel Birria schmecken lassen. Der deftige Eintopf steckt voller Aroma und Würze und ist genau das richtige Gericht, um graue Wintertage zu verschönern.

Rezept für Birria: Mexikos beste Suppe

Das Gericht stammt aus dem mexikanischen Bundesstaat Jalisco und wird oft als Festtagsgericht bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder religiösen Feierlichkeiten serviert.

Die Zubereitung erfordert Geduld und Liebe zum Detail, was die Wertschätzung für dieses Gericht unterstreicht. Traditionell verwendet man Ziegenfleisch, doch heute kommen auch Rind, Lamm oder Schwein zum Einsatz. Wir haben uns für Rind entschieden, genauer gesagt für Ochsenschwanz. Weitere Zutaten sind Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Pintobohnen. Getrocknete Chilis 🛒 verleihen der Suppe ihre charakteristische Schärfe und Farbe. Gewürze und Kräuter wie Lorbeerblätter, Thymian, Oregano, Koriander, Kreuzkümmel und Zimt runden die Suppe ab.

Was macht Birria so besonders? Neben dem intensiven Geschmack spielt die kulturelle Bedeutung eine große Rolle. Für viele Mexikaner weckt Birria Erinnerungen an Familientreffen und festliche Anlässe. Wer ein Gericht sucht, das Gaumen und Seele wärmt, kommt an dieser Suppe nicht vorbei. Also, los geht’s!

Birria – mexikanische Suppe Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 4 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 EL Rapsöl

1 kg Ochsenschwanz vom Rind oder Suppenfleisch vom Rind

Salz und Pfeffer

2 l Gemüsebrühe

2 Lorbeerblätter

10 g Thymian

1 TL Oregano

2 Tomaten

3 EL Tomatenmark

4 getrocknete Chilischoten

2 TL Kreuzkümmel gemahlen

1/2 TL Zimt

150 g Pintobohnen aus der Dose

2 Limetten optional

frischer Koriander optional Zubereitung Schäle Zwiebeln und Knoblauch und würfele beides fein.

Erhitze Öl in einem großen Topf und brate das Fleisch darin bei starker Hitze ca. 10 Minuten rundherum scharf an. Gib die Hälfte der Zwiebeln und des Knoblauchs dazu und brate sie kurz mit. Würze das Fleisch mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Brühe an und gib Lorbeerblätter, Thymian und Oregano hinzu. Lass alles 2 Stunden offen köcheln, bis das Fleisch zart ist.

Nimm das Fleisch aus der Suppe. Passiere die Suppe durch ein Sieb in einen anderen Topf.

Wasche die Tomaten, zerkleinere die grob und püriere sie zusammen mit dem Tomatenmark, den restlichen Zwiebeln und dem Knoblauch, den Chilischoten, dem Kreuzkümmel und Zimt.

Gieße die Bohnen ab und zerfasere das Fleisch mit zwei Gabeln. Gib es zusammen mit der Tomatenpaste und den Bohnen in die Suppe. Lass diese weitere 30 Minuten köcheln.

Schmecke die Birria mit Salz und Pfeffer sowie Kreuzkümmel und Zimt ab.

Garniere sie Suppe vor dem Servieren optional mit Limettenspalten und Koriander.

