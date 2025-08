Zauber dir doch mal Blaubeer-Quesadillas zum Frühstück

Unter der Woche bin ich überhaupt kein Frühstücksmensch, dafür darf es dann am Wochenende umso ausführlicher und üppiger sein. Nichts geht über einen schön gedeckten Frühstückstisch am Samstagmorgen, dem Duft von frisch gebrühtem Kaffee und einer Auswahl von allerlei Köstlichkeiten. Und diese Blaubeer-Quesadillas reihen sich da perfekt ein.

Starte mit Blaubeer-Quesadillas beerig gut in den Tag

Für mich gehört mindestens eine süße Sache bei so einem Wochenendfrühstück immer dazu. Frei nach dem Motto: Wer morgens süß startet, startet glücklich. Und diese herrlichen Blaubeer-Quesadillas liefern genau dafür eine perfekte Grundlage.

Sollte ein Frühstück bei dir auch unter der Woche dazugehören, dann sind sie ebenfalls wie für dich gemacht, da sie im Handumdrehen fertig sind. Keine lange Vor- und Zubereitung und du kannst dich in kürzester Zeit über dieses Dream-Team freuen. Außen knusprig gebraten, innen cremig und aromatisch: ein Frühstück, das schnell gemacht ist und garantiert jede Naschkatze überzeugt.

Du kannst natürlich auf frische Blaubeeren zurückgreifen, so sparst du dir die Wartezeit, bis sie angetaut sind. Aber das Rezept funktioniert wirklich ohne Probleme mit den kleinen Beeren aus dem Tiefkühlfach. So kannst du diesen fruchtigen Start in den Tag das ganze Jahr über genießen.

Doch nicht nur die Beeren machen die Füllung hier so besonders. Dass Bananen und Blaubeeren ein gutes Team sind, sollte kein Geheimnis mehr sein. Der Frischkäse sorgt für eine samtige Basis, die mit Zimt und etwas Honig eine herrlich süße Füllung ergibt. Getoppt mit den herrlichen Noten von Ahornsirup und dem nötigen Crunch durch die Nüsse zauberst du dir hier köstliche Goldstücke. Mache sie gleich nach und finde dein neues Lieblingsfrühstück, das locker mit jedem Café-Angebot mithalten kann.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du Rezepte für jede Mahlzeit des Tages. Für einen weiteren, fruchtigen Tagesstart solltest du dir diesen Erdber-Matcha-Latte zum Löffeln ansehen. Oder doch lieber einen warmen Schoko-Bananen-Auflauf aus dem Ofen? Und dass Gemüse nicht nur herzhaft gut schmeckt, beweist unser süßes Zucchinibrot.

Blaubeer-Quesadillas Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Blaubeeren gefroren

2 kleine Bananen

120 g Frischkäse

1 TL Zimt

1 TL Honig

1 Prise Salz

4 Weizentortillas

2 EL gehackte Walnüsse

2 TL Ahornsirup z.B. online hier 🛒 verfügbar

etwas neutrales Pflanzenöl zum Braten Zubereitung Lass die Blaubeeren kurz antauen. Schäle die Bananen und schneide sie in Scheiben. Vermenge den Frischkäse mit Zimt, Honig und einer Prise Salz, bis es cremig ist.

Bestreiche die Hälfte jeder Tortilla mit dem Frischkäse. Verteile die Blaubeeren, Bananenscheiben und gehackten Nüsse gleichmäßig darauf. Beträufle alles mit etwas Ahornsirup

Falte die Tortillas zusammen. Erhitze eine große Pfanne mit etwas Öl. Platziere die Quesadillas darin und brate sie von beiden Seiten etwa 2-3 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Lass sie anschließend leicht abkühlen und schneide sie jeweils in 3 Dreiecke.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.