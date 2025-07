Süßes Zucchinibrot backen: Gönne dir dieses unglaublich saftige Gebäck

Hast du schon mal ein süßes Zucchinibrot gegessen? Wenn nicht, solltest du das schleunigst nachholen. Wir zeigen dir, wie du das süße Brot ganz leicht nachbacken kannst. Aber Achtung: Ein wenig Muskelkraft solltest du schon mitbringen. Was es damit auf sich hat, erfährst du gleich.

Süßes Zucchinibrot backen: So geht’s

Für das süße Zucchinibrot brauchst du natürlich eine Zucchini. Die muss zunächst einmal gewaschen werden. Danach raspelst du sie, und nun kommen deine Muskeln ins Spiel. Nimm dir ein sauberes Geschirrtuch und lege die Raspeln hinein. Jetzt presst du das überschüssige Wasser aus den Gemüseraspeln, indem du sie im Tuch eindrehst und ausdrückst. Na komm, ein bisschen Kraft musst du noch aufwenden – perfekt, das sollte reichen.

Bereite als Nächstes aus den anderen Zutaten einen Teig vor und hebe die Zucchiniraspeln unter. Da du sie ausgedrückt hast, wie der Teig für das Zucchinibrot nicht zu nass.

Tipp: Wünschst du dir etwas mehr Biss, hacke ein paar Nüsse und hebe sie ebenfalls unter den Teig. Auch Sonnenblumenkerne schmecken toll im Zucchinibrot.

Schiebe das süße Zucchinibrot in den Ofen und lass es etwa 45 Minuten durchbacken. Achtung: Vergiss die Stäbchenprobe nicht! Prüfe mit einem Schaschlikspieß, einem Zahnstocher oder einer Rouladennadel, ob noch Teig daran kleben bleibt, wenn du damit in den Kuchen stichst. Ist dies der Fall, solltest du die Backzeit um ein paar Minuten verlängern. Anschließend muss das Brot etwas abkühlen, aber dann darfst du es endlich probieren. Und, wie schmeckt es dir?

Gut zu wissen: In unserem Leckerwissen geben wir dir allerhand Tipps für die heimische Backstube mit an die Hand. Erfahre, wie du fehlende Backzutaten ersetzen kannst oder was die Unterschiede zwischen frischer Hefe und Trockenhefe sind.

Hast du Appetit auf süße Brote bekommen, probiere nach dem Zucchinibrot unbedingt unser Bananenbrot ohne Ei oder unser Himbeer-Bananenbrot. Auch unser Zimt-Brot und unser süßes Zupfbrot musst du unbedingt nachbacken.