Erweitere deine Begeisterung für Pfannkuchen mit diesen kleinen Goldstücken

Pfannkuchen gehören seit meiner Kindheit zu meinen absoluten Lieblingsgerichten. Früher vor allem mit Zimt und Zucker, Nutella oder Apfelmus verspiesen, habe ich irgendwann auch herzhafte Varianten für mich entdeckt. Ob mit zart geschmolzenem Käse, Lachs oder Crème fraîche und frischen Kräutern: ich könnte sie jeden Tag essen. Mit diesen Blinis wirst du deinen kulinarischen Blick auf Pfannkuchen definitiv erweitern – und ja, auch sie kannst du sowohl süß als auch herzhaft genießen.

Diese Zutat macht Blinis so besonders

Blinis sind mehr als einfach nur osteuropäische Pfannkuchen, sie sind ein Stück slawische Geschichte und ein Symbol für Festtage. Immerhin gehören sie schon seit dem neunten Jahrhundert zur alltäglichen Küche der ostslawischen Gebiete.

Was echte Blinis von unseren Pfannkuchen unterscheidet, ist eine ausschlaggebende Zutat: Hefe. Nur wenn in dem Teig aus Wasser, Milch und Mehl noch Hefe vorkommt, spricht man von „echten“ Blini. Pfannkuchen, die ohne Hefe, aber eventuell mit Zucker und/oder süßer Füllung zubereitet werden, nennt man blinčiki.

Und auch in der Zubereitung unterschieden sie sich von den dir bekannten Pfannkuchen. Nachdem der Teig das erste Mal für etwa eine gute Stunde gegangen ist, wird er noch einmal mit Eischnee verfeinert und muss dann wieder etwas ruhen. So werden die kleinen Goldstücke in der Pfanne besonders fluffig.

Genau wie bei uns werden Blinis in Russland ebenfalls süß oder herzhaft serviert. Hier kannst du also ebenfalls entscheiden, was dir am besten schmeckt. Ob süß, mit einer fruchtig frischen Erdbeer-Basilikum-Marmelade oder herzhaft mit einem schmackhaften Rote-Bete-Zaziki. Hauptsache, du bist am Ende glücklich und satt.

Bei Leckerschmecker sind wir verrückt nach allen Pfannkuchenkreationen.

Blinis Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 16 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 3 Eier Größe M

150 g Buchweizenmehl

150 g Weizenmehl Type 405

7 g Trockenhefe

1 EL Zucker

30 g Butter geschmolzen

350 ml Milch lauwarm

1/4 TL Salz

etwas neutrales Pflanzenöl zum Ausbacken Zum Servieren: 100 g Crème fraîche optional

geräucherter Lachs optional

Rote Bete Scheiben optional

Marmelade oder Apfelmus optional Zubereitung Trenne die Eier voneinander und gib Eigelb und Eiweiß in zwei getrennte Schüsseln.

Vermische Buchweizenmehl, Weizenmehl, Hefe und Zucker in einer großen Schüssel.

Gib die Eigelbe, geschmolzene Butter und etwa die Hälfte der lauwarmen Milch dazu und verrühre alles miteinander. Gib dann die restliche Milch dazu, bis ein glatter, zähflüssiger Teig ohne Klümpchen entsteht.

Lass den Teig abgedeckt bei Zimmertemperatur für 1 Stunde gehen.

Schlage anschließend das Eiweiß steif und hebe es vorsichtig unter den gegangenen Teig. Lass ihn für weitere 30 Minuten abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne 🛒 auf mittlerer Hitze.

Gib den Bliniteig löffelweise hinein und verstreiche ihn rund. Backe sie auf jeder Seite etwa 2-3 Minuten goldbraun aus.

Serviere die Blinis mit den Toppings deiner Wahl.

