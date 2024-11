Blumenkohlreis: Beilage für die leichte Küche

Blumenkohlreis gilt als die gesündere Variante zu herkömmlichen Reis. Verwenden kannst du ihn überall dort, wo du sonst auch Reis als Beilage wählen würdest. Und das Beste: Die Zubereitung ist kinderleicht.

So einfach bereitest du Blumenkohlreis zu

Für selbst gemachten Blumenkohlreis benötigst du nur vier Zutaten. Das sind ein kleiner Blumenkohl, Kokosöl (oder ein anderes neutrales Öl) sowie Salz und Pfeffer. Zuerst befreist du den Kohl von Blättern und Strunk. Danach wäschst du ihn gründlich und zerteilst ihn in grobe Stücke, die du dann portionsweise in einem Mixer, einer Küchenmaschine oder einem ähnlichen Gerät, das zerkleinern kann, häckselst, bis der Blumenkohl eine ähnliche Konsistenz wie Reis hat. Danach brätst du ihn mit Kokosöl in der Pfanne und würzt den Reis-Ersatz mit Salz und Pfeffer. Für mehr Geschmack kannst du noch einen Spritzer Zitronensaft und Kräuter dazugeben.

Tipp: Bereite dir gleich ein bisschen mehr Blumenkohlreis zu, als du benötigst und friere den Rest ein. Der Vorteil: Du hast immer etwas da und musst den Reis nicht jedes Mal neu zubereiten. Außerdem lässt sich Blumenkohl einfrieren.

Blumenkohlreis hat im Vergleich zu herkömmlichen Reis einige Vorteile zu bieten. Sein geringer Wert an Kohlenhydraten mit gerade einmal um die zwei Gramm pro 100 Gramm macht ihn für die Low-Carb-Ernährung interessant. Zudem ist dieser Reis eine leckere Alternative für alle, die eine Unverträglichkeit gegenüber normalem Reis haben. Die vielen gesunden Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Folsäure, Kalium und Ballaststoffe sprechen zusätzlich für sich.

Blumenkohl ist nicht nur gesund, das Gemüse kann auch durch seine Vielseitigkeit überzeugen. Neben Blumenkohlreis kannst du noch viele weitere Köstlichkeiten aus Blumenkohl zubereiten. Wie wäre es zum Beispiel mit überbackenem Blumenkohl mit Käsekruste, einem deftigen Blumenkohlsteak oder einem marinierten Blumenkohl aus dem Ofen? Klingt das nach Genuss in deinen Ohren, wünschen wir dir viel Spaß beim Nachkochen!