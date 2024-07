Bougatsa: Rezept für süßes Fingerfood mit Grüßen aus Griechenland

Wenn für dich Essen die Basis der Spaßpyramide ist, dann schlemmst du dich im Urlaub sicher gern durch landestypische Küchen. Das ist jedoch immer mit einem Risiko verbunden: Du könntest dich verlieben und das Gericht nach deiner Rückkehr schmerzlich vermissen. Vielleicht hattest du bereits das Vergnügen, die Bougatsa bei einem sonnigen Griechenlandurlaub kennen und lieben zu lernen. Wenn nicht, dann steht dir ein tolles Erlebnis bevor. So oder so, bis zum nächsten Urlaub musst du nicht mehr warten, um sie zu genießen!

Bougatsa: außen knusprig, innen cremig

Eine Bougatsa ist ein Gebäck aus knusprigem Filoteig und einer Puddingfüllung. Klingt schlicht, das Geschmackserlebnis haut dich aber von den Socken. Nicht umsonst wird die Bougatsa im Norden Griechenlands in Kilo verkauft. Ursprünglich stammt das Gericht aus Byzanz. Von dort aus breitete sich die Erfolgsgeschichte des Gebäcks bis nach Griechenland aus. Die nächste Station des kulinarischen Siegeszugs wird sicher deine heimische Küche sein. In Griechenland zumindest gehört die Bougatsa lange zum typischen Bild in den Bäckereien.

Dort werden sie gern mit Zimt und Zucker bestäubt serviert. Es gibt auch herzhafte Varianten mit Spinat und Feta, das kannst du auch gern ausprobieren. Zunächst aber kümmern wir uns um die süße Köstlichkeit. Ein wichtiger Bestandteil der Bougatsa ist der Filoteig. Diesen bekommst du fertig im türkischen Supermarkt. Im Gegensatz zum Blätterteig ist der Filoteig eher knusprig und nicht krümelig. Zur Not kannst du die Bougatsa aber auch mit Blätterteig zubereiten. Am besten, wenn unter den Gästen kein waschechter Grieche ist, der die Authentizität anzweifeln kann.

Wenn du keine Möglichkeit hast, für deine Bougatsa fertigen Filoteig zu besorgen, dann hast du auch die Option, diesen selbst zuzubereiten. Vermenge dafür ein halbes Kilo Mehl mit etwas Salz und 4 El Öl. Gib 200 ml Wasser dazu und knete alles gut durch. Anschließend rollst du den Teig so dünn wie möglich aus. Schneide ihn in vier Teile, damit du für den Boden und die Decke des Gebäcks je zwei Lagen verwenden kannst.

Der herzhaften Version der Bougatsa kommt die verwandte Spanakopita, die griechische Spinatpita, schon ziemlich nahe. Hier kommt eine knusprige Kombination aus Filoteig und Blätterteig zum Einsatz. Diesen Blätterteigkuchen mit Vanillepudding würdest du sicher auch nicht verschmähen! Auch die polnischen Nachbarn haben einen leckeren Puddingkuchen, die Karpatka, zu bieten!