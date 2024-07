Sommerliche Bratäpfel mit Marmelade: nicht nur im Winter unwiderstehlich

Dieses Rezept lässt uns an Weihnachten denken – aber wir wollen nicht mehr so lange warten, um in den Genuss dieser Leckerei zu kommen. Schließlich sind Äpfel das ganze Jahr über verfügbar. Dürfen wir im Sommer nur an rohen Äpfeln knabbern? Kommt nicht in die Tüte. Dafür kann man viel zu viele tolle Dinge mit dem Obst anstellen. Allen voran unsere Bratäpfel mit Marmelade!

Bratäpfel mit Marmelade: leichtes Dessert aus wenigen Zutaten

Bratäpfel mit Marmelade sind ein wunderbar fruchtiges Dessert, die wegen ihrer Leichtigkeit ausgezeichnet in den Sommer passen. Überrasche deine Gäste mit dieser schlichten und zugleich leckeren Kreation, für die du gerade einmal vier Zutaten benötigst! Wenn du die sommerliche Beerensaison zum Marmeladekochen genutzt hast, bietet dir dieses Rezept die Möglichkeit, deine eigene Marmelade schön in Szene zu setzen.

Wir verwenden für unsere Bratäpfel mit Marmelade eine aus Johannisbeeren. Blaubeer- oder Brombeermarmelade bietet sich aber auch an. All diese Beeren haben im Sommer Hochsaison und geben deinen Bratäpfeln einen fruchtigen, sommerlichen Touch. Die klassischen Winterbratäpfel werden oft mit Marzipan und Nüssen zubereitet – auch unwiderstehlich. Doch hier wollen wir ein sommerliches Dessert zubereiten.

Bratäpfel mit Marmelade gelingen dir mit wenigen Handgriffen: Entferne das Gehäuse des Apfels mit einem Apfelausstecher und fülle den Hohlraum mit Marmelade. Gib etwas Butter auf jeden Apfel und bestreue ihn mit Zucker. Anschließend kommen sie für eine halbe Stunde in den Ofen. Du kannst die Äpfel auch bis zu einer Stunde im Ofen lassen, das entscheidet dein Geschmack. Je länger, desto weicher werden sie!

Du kannst Vanillesoße selbst machen und sie zu den Bratäpfeln servieren. Die Blätterteig-Bratäpfel mit Schokolade werden dir garantiert genauso gut schmecken. Bratapfel-Gnocchi beweisen, dass Gnocchi auch süß unwiderstehlich sind. Und mit Bratapfel-Pfannkuchen zum Frühstück startest du gleich richtig gut gelaunt in den Tag!