Weihnachtliche Geschenkidee: Mache Bratapfelgewürz selber

Weihnachten kommt immer so plötzlich und du stellst fest, dass dir noch Geschenke fehlen? Wie wäre es mit etwas Selbstgemachtem aus der eigenen Küche, wie leckerem Bratapfelgewürz? Das ist schnell zubereitet und eignet sich auch noch als Last-Minute-Geschenk. Wir verraten dir, was du dafür brauchst.

Bratapfelgewürz als weihnachtliche Geschenkidee

Bratäpfel gehören für mich zur Weihnachtszeit genauso dazu wie Lichterketten und Tannengrün. Bei uns gab es die früher am 24. Dezember oft zum Nachtisch. Wenn ich daran zurückdenke, dann fällt mir sofort der unverwechselbare süße Duft nach Apfel, Zimt und Vanille ein. Es sind nämlich die Gewürze, die einen Bratapfel so besonders machen. Die kannst du wunderbar mischen und dann hübsch verpackt verschenken. Hast du einen Foodie in der Familie, wird er sich über dein DIY-Geschenk sicher freuen.

Die Zubereitung unserer Bratapfel-Gewürzmischung ist wirklich einfach und im Handumdrehen erledigt. Koch dir einen leckeren Tee, mach dir Weihnachtsmusik an und bring dich schon mal in Weihnachtsstimmung. Da macht die Herstellung der süßen Gewürzmischung gleich noch mehr Spaß.

Für das Bratapfelgewürz brauchst du Vanilleschoten, Zimt, Rohrzucker, Muskatnuss, Nelken und Kardamom. Die Gewürze sollten alle gemahlen sein. Hast du einen Mörser zu Hause kannst du das auch selbst machen, dann schmecken sie noch intensiver. Kratze zuerst das Mark der Vanilleschoten heraus und vermische es dann mit den restlichen Gewürzen und der Zucker. Fülle die Mischung in Gläschen und verschließe diese sofort, damit kein Aroma verloren geht.

Unser selbst gemachtes Bratapfelgewürz reicht für vier kleine Gläschen. Du kannst also gleich mehreren Lieblingsmenschen mit deinem Geschenk eine Freude machen.

Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest noch weitere weihnachtliche Gewürzmischungen aus der Küche verschenken? Über ein DIY-Glühweingewürz freuen sich deine Liebsten bestimmt ebenfalls. Für Hobby-Bäcker kannst du ohne Aufwand ein Lebkuchengewürz oder ein Spekulatiusgewürz selber machen.