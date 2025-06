Achtung, Suchtgefahr: Brezel-Snack aus dem Airfryer

Du suchst eine kreative Idee, um angetrocknete Brezeln zu retten? Dann ist dieser knusprige Brezel-Snack aus dem Airfryer genau das Richtige für dich. Mit einer süß-scharf-würzigen Honig-Senf-Marinade sind die kleinen Happen ein köstliches Highlight. Ob für den Filmabend, als Party-Mitbringsel oder für den kleinen Hunger zwischendurch, dieser Snack macht süchtig!

Brezel-Snack aus dem Airfryer mit Honig-Senf-Marinade

Ich liebe herzhafte Snacks und Laugenbrezeln. Schon im Teeniealter war es für mich das Größte, wenn wir uns für den monatlichen Filmabend zu Hause im Supermarkt ein, zwei Kleinigkeiten zum Knabbern aussuchen durften. Für mich musste stets eine süße und eine salzige Leckerei dabei sein. Während ich mich bei den Süßigkeiten durchtestete, griff ich bei der herzhaften Kleinigkeit immer zu Brezel-Happen mit Honig-Senf-Aroma. Umso mehr habe ich mich daher gefreut, dass ich meinen Lieblingssnack nun einfach zu Hause nachmachen kann.



Der Brezel-Snack aus dem Airfryer ist schnell gemacht: Schneide Brezeln in mundgerechte Stücke. Bereite dann eine Marinade vor aus Honig, mittelscharfem Senf, Knoblauch- und Zwiebelpulver, einem Hauch geräuchertem Paprikapulver und braunem Zucker zu. Geschmolzene Butter sorgt dafür, dass alles geschmeidig bleibt und sich verbindet.



Anschließend werden die Brezelstücke in der Marinade gewendet, bis sie vollständig bedeckt sind. Dann geht es ab in den Airfryer, wo die Brezeln in wenigen Minuten goldbraun und herrlich knusprig werden. Der Duft allein wird dir schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.



Aber Achtung: Vergiss das grobe Meersalz nicht direkt nach dem Backen! Das ist die Krönung deiner Snack-Kreation. Und falls jemand fragt: Du hast die Schale nicht allein leer gemacht, das, äh, war der Hund. Vielleicht. Also, worauf wartest du noch? Aus wenigen Zutaten und in kürzester Zeit zauberst du mit dem Brezel-Snack aus dem Airfryer einen echten Knusper-Hit.

Wenn deine Heißluftfritteuse schon einmal warm gelaufen ist, kannst du dir gleich noch mehr leckere Snacks für den Filmabend zaubern. Klassische Kartoffelchips sind aus dem Airfryer der Hit, da sie weniger Fett benötigen als herkömmliche Chips. Probier auch mal Kichererbsen aus dem Heißluftofen. Fruchtig und toll für das nächste Picknick sind Erdbeer-Chips mit Balsamico und Fleur de Sel.

Also, heiz den Airfryer vor und teste dich durch all die köstlichen, selbstgemachten Snacks!

Brezel-Snack aus dem Airfryer Vanessa 4.14 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Heißluftfritteuse Zutaten 1x 2x 3x 2 Brezeln schon etwas angetrocknet, ohne Salz

1 EL Butter

2 EL Honig

2 EL mittelscharfer Senf

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Zwiebelpulver

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 EL brauner Zucker

grobes Meersalz optional Zubereitung Schneide die Brezeln in mundgerechte Stücke und gib sie in eine große Schüssel.

Schmilz Butter in einem kleinen Topf oder der Mikrowelle. Gib Honig, Senf, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, geräuchertes Paprikapulver und braunen Zucker dazu. Verrühre in einer separaten Schüssel alles zu einer glatten Marinade.

Gieße die Marinade über die Brezelstücke und mische alles gut durch, bis die Brezeln gleichmäßig bedeckt sind.

Heize den Airfryer auf 160 °C vor. Gib die Brezelstücke in den Korb und verteile nur eine Schicht auf dem Boden des Airfryers. Arbeite bei Bedarf mit mehreren Durchgängen.

Backe den Brezel-Snack 6-8 Minuten lang. Schüttle den Korb zwischendurch einmal oder rühre die Brezelstücke vorsichtig um, damit sie gleichmäßig knusprig werden.

Lasse den Brezel-Snack nach dem Backen auf einem Backblech abkühlen und serviere sie nach Belieben mit grobem Meersalz. Fertig! Notizen Lasse den Brezel-Snack vollständig abkühlen, bevor du ihn in einem luftdichten Behälter aufbewahrst. So bleiben die kleinen Leckereien bis zu drei Tage knusprig. Erwärme die Happen bei Bedarf 2-3 Minuten bei 150 °C im Airfryer, um die Knusprigkeit zurückzubringen.

