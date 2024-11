Brokkoli-Quinoa-Bowl mit knusprig gebratenen Tofuwürfeln

Gesund und lecker, das passt wunderbar zusammen. Unsere Brokkoli-Quinoa-Bowl mit Tofu ist das beste Beispiel. Hier kommen Power-Zutaten in die Schüssel, die jede für sich voller guter Inhaltsstoffe steckt und in Kombination in diesem Gericht zu Höchstform auflaufen.

Gesundes Mittag: So lecker ist eine Brokkoli-Quinoa-Bowl mit Tofu

Gönn dir in der Mittagspause etwas Gutes. Der schnelle Fertigsnack sollte heute mal Pause machen. Immerhin ist es eine willkommene Abwechslung, sich einmal vom Schreibtisch oder der Arbeitsstätte zu entfernen, um in die Küche zu gehen und sich etwas Leckeres zu kochen.

Tofu ist übrigens ein beliebter Proteinlieferant in der veganen Küche. Du hast es vielleicht schon bemerkt: Unsere Brokkoli-Quinoa-Bowl kommt ohne Fleisch aus. Schmecken tut sie trotzdem fantastisch, sodass man eine Fleischkomponente gar nicht vermisst. Der Tofu wird nämlich mit Ahornsirup verfeinert und knusprig in einer Pfanne angebraten.

Gut zu wissen: Quinoa gehört zu den sogenannten Pseudogetreidesorten. Auch, wenn man meinen könnte, es spiele in der gleichen botanischen Liga wie Hafer, Weizen und Co., ist er eben kein „echtes“ Getreide. Trotzdem ist er randvoll mit Nährstoffen und wird sogar als Superfood bezeichnet.

Den Brokkoli wiederum backen wir im Ofen, und zwar sowohl die Röschen als auch den Stiel. Der wird oft zu Unrecht entsorgt, dabei kann man ihn einfach mitessen. Vielleicht musst du einige holzige Stellen Stellen entfernen, aber danach kannst du ihn einfach klein schneiden und mit aufs Blech legen.

Wie wäre es als Nächstes mit einer Reis-Bowl mit Tofu oder einer herzhaften Frühstücksbowl mit Avocado? Die versorgt sich schon am Morgen mit allem, was du brauchst. Unsere Döner-Bowl mit Hähnchen verwandelt einen Fastfood-Klassiker in eine gesunde Mahlzeit. Such dir deine Lieblingsbowl aus und lass sie dir schmecken!