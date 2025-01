Diese Brokkoli-Tempeh-Bowl schmeckt nicht nur im Veganuary

Schneide den Brokkoli in Röschen und mische ihn mit Salz, Pfeffer und 1 EL Olivenöl. Verteile den Brokkoli auf einem Backblech und röste ihn im Ofen für 20 Minuten, bis er goldbraun und bissfest ist.

