Bruschetta-Kartoffeln: Probiere das leckere Fingerfood

Warum uns Kochen so viel Spaß macht? Natürlich nicht nur, weil am Ende etwas Leckeres zu essen dabei herauskommt. Sondern, weil der Prozess so kreativ ist. Wir können neue Dinge ausprobieren und Zutaten kombinieren, die man vielleicht zuvor nicht zusammengebracht hätte. Dadurch entstehen spannende Gerichte wie diese Bruschetta-Kartoffeln. Was genau sich dahinter verbirgt? Wir lüften das Geheimnis gemeinsam.

Aus 2 mach 1: Bruschetta-Kartoffeln

Unsere Bruschetta-Kartoffeln vereinen zwei verschiedene Einflüsse: Der Deutschen liebste Knolle trifft auf einen italienischen Antipasti-Klassiker. Wir sind große Fans vom frischen Bruschetta-Gemüse, das auf gekochten, halbierten Kartoffeln Platz nimmt.

Zuvor reiben wir die Knollen aber mit Knoblauch ein, und dann kommt erst einmal eine Schicht Pesto darauf. So wird’s extra aromatisch und schön würzig. Nimm gekauftes Pesto oder stelle es selber her. Das dauert nur wenige Minuten, versprochen. Wir haben ein bisschen Inspiration für dich: Sieh dir doch mal dieses Rezept für grünes Basilikumpesto an. Du kannst es nicht nur für die Bruschetta-Kartoffeln verwenden, sondern selbstverständlich allerhand Pastagerichte damit verfeinern.

Du kannst dir aussuchen, ob du die Bruschetta-Kartoffeln direkt nach dem Belegen futterst oder sie noch mit etwas Käse im Ofen gratinierst. Schmeckt beides unfassbar gut, wir haben es selbst getestet.

Ob fürs Partybuffet, für das Abendessen in der Familie oder einen leckeren Lunch in der Mittagspause: Unsere Bruschetta-Kartoffeln machen in jeder Situation satt und glücklich.

Falls du jetzt große Lust auf weitere kreative Ideen mit Kartoffeln bekommen hast, geht’s dir wie uns. Wir teilen gerne unsere liebsten Rezepte mit dir. Hast du schon unsere Kartoffelbrei-Pizza probiert? Die sieht nicht nur sagenhaft aus, sondern schmeckt auch so. Unsere Kartoffelplätzchen sind eine raffinierte Beilage, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Und dass Kartoffeln auch süß ganz wunderbar schmecken, beweisen traditionelle Quarkkeulchen.