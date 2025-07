Feuriges Fingerfood ohne Fleisch: Buffalo-Blumenkohl-Wings mit Ranch-Dressing

Steht eine Party an oder hast du einfach nur Hunger, wird es Zeit für Buffalo-Blumenkohl-Wings. Dieser feurige Snack ist ein echter Klassiker der US-amerikanischen Küche und das perfekte Fingerfood für Fans von Knabbereien mit Kick. Wie sie besonders feurig und lecker werden, erfährst du hier.

Buffalo-Blumenkohl-Wings: feuriger Snack aus den USA

Nicht alle sind Fans der US-amerikanischen Küche und das ist okay, schließlich sind Geschmäcker verschieden. Doch in einem können wir uns alle einig sein: Diese Küche kann Snacks. Gemüsesticks mit Kräuterquark können einpacken, wenn Zwiebelblumen, Corn Dogs oder Tater Tots auf dem Tisch landen. Doch ein Snack sticht unter diesen Klassikern besonders hervor: Buffalo-Blumenkohl-Wings. Diese sind die vegetarische Version von Buffalo Chicken Wings und haben sich mit der Zeit zu einem ebenso beliebten Snack entwickelt.

Der Ursprung von Buffalo Wings soll im Jahre 1964 liegen. Damals sollen sie erstmals in der Anchor Bar in Buffalo im Bundesstaat New York zubereitet worden sein. Eine Version der Ereignisse besagt, dass sie erstmals von der Barbesitzerin Teressa Bellissimo für den späten Besuch einiger Freunde zubereitet wurden. Sie bestehen klassisch aus Hähnchenflügeln, die damals billig und unbeliebt waren. Um den Freunden einen schnellen, günstigen Snack zu servieren, soll Bellissimo sie frittiert und dann in Chilisoße geschwenkt haben. So zumindest eine Version. Über die Jahre wurde das Rezept zu einem Evergreen und bekam dann auch eine vegetarische Version.

Die vegetarischen Buffalo-Blumenkohl-Wings sind ebenso zubereitet wie die Version mit Fleisch, nur wird anstelle von Hähnchen Blumenkohl verwendet. Dieser besitzt eine saftige, leicht faserige Struktur und ist daher ein beliebter Fleischersatz. Für die Zubereitung wird er erst mit Cayennepfeffer mariniert, dann frittiert, mit Chili-Butter-Soße bestrichen und dann gebacken. Dabei karamellisiert die Soße und verleiht dem Kohl einen klebrigen Mantel.

Am besten schmecken die Buffalo-Blumenkohl-Wings mit einem Ranch-Dressing. Dieses ist ebenso kultig wie die Buffalo Wings und mit wenigen Handgriffen zubereitet. Egal, ob eine Party ansteht oder du einfach nur so Lust auf einen leckeren Snack hast, du solltest dieses Rezept auf jeden Fall ausprobieren.

Buffallo-Blumenkohl-Wings Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Buffalo-Blumenkohl-Wings: 2 Blumenkohl in Röschen zerteilt

1 1/2 TL Salz

1 TL Cayennepfeffer

50 g Stärkemehl Mais oder Kartoffelstärke

1 l Pflanzenöl zum Frittieren

200 g Butter

300 ml Chilisoße beispielsweise diese hier 🛒

1-2 EL Worchestershire Soße Für das Ranch-Dressing: 4 EL Naturjoghurt

4 EL Mayonnaise

125 ml Buttermilch

1 kleine Zwiebel sehr fein gerieben

1 Knoblauchzehe gehackt

Salz und Pfeffer

1 EL Frühlingslauch oder Schnittlauch sehr fein geschnitten Zubereitung Mische die Blumenkohlröschen in einer großen Schüssel mit Salz, Cayennepfeffer und Stärkemehl.

Frittiere sie anschließend portionsweise in heißem Öl, bis sie leicht gebräunt sind. Hole sie heraus und lass sie auf Küchenpapier gut abtropfen und abkühlen.

Zerlasse in der Zwischenzeit die Butter in einer Pfanne, gib die Chilisoße dazu und lass sie unter ständigem Rühren ca. 5 Minuten leicht köcheln, bis sich die Butter mit der Soße verbunden hat. Schmecke die Mischung mit Worcestershire-Sauce ab.

Heize den Backofen auf 250 °C Umluft mit Grill vor.

Platziere die abgekühlten Blumenkohlröschen auf einem Ofengitter und pinsle sie mit der Soße ein.

Schiebe sie für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen.

Verrühre für das Dressing Joghurt, Mayonnaise und Buttermilch mit einem Schneebesen kräftig. Rühre dann die Zwiebel und den Knoblauch unter. Schmecke die Sauce mit Salz und reichlich Pfeffer ab und hebe zum Schluss Schnittlauch oder Frühlingslauch unter.

