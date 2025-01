Butter Chicken: So einfach kochst du den indischen Hähnchen-Klassiker

Butter Chicken ist ein absoluter Klassiker der indischen Küche, der für seinen milden, cremigen Geschmack geschätzt wird. Es überrascht daher nicht, dass man dieses Gericht in fast allen indisch-pakistanischen Restaurants findet. Doch du musst nicht ins Restaurant gehen, um diesen Genuss zu erleben. Du kannst Butter Chicken auch ganz einfach zu Hause zubereiten. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist eine Auswahl an Gewürzen, um den unverwechselbaren Geschmack zu erzielen, den du von deinem Lieblingsrestaurant kennst.

Einfaches Rezept für Butter Chicken

Ein Geständnis vorweg: Butter Chicken wird zwar oftmals als klassisch indisches oder pakistanisches Gericht bezeichnet, ist in den Ländern selber allerdings so gut wie nie zu finden. Das hängt damit zusammen, dass zwar die Ursprünge des Gerichts in Indien liegen, die Zubereitung und der Geschmack aber dem westlichen Gaumen angepasst wurden. Die uns bekannte Version ist also etwas milder.

Die Zubereitungsweise von Butter Chicken ist entstanden, um trocken gewordenem Fleisch einen neuen Geschmack zu geben. Durch den Einsatz von Butter wird das Fleisch wieder zarter und die Soße sämig und lecker.

Übrigens: Auch wenn du vegetarisch unterwegs bist, soll dir der Geschmack von Butter Chicken nicht verweht bleiben. Tofu Makhani ist die fleischlose Alternative und schmeckt mindestens genau so lecker.

Hast du kein übrig gebliebenes Hähnchenfleisch zu Hause, ist das natürlich kein Problem. Verwende für dein Butter Chicken Hähnchenbrustfilet oder ein ganzes Huhn, das du entbeinst und in Stücke schneidest. Bei der zweiten Variante wird das Endergebnis noch ein wenig zarter, aber auch mit Brustfilet ist das Gericht nicht zu verachten. Lege das Fleisch vorher in eine Gewürzmarinade ein, um ihm ein komplexes Aroma zu geben.

Butter Chicken schmeckt mit Reis oder selbst gemachtem Naan. Auch ein Mango-Chutney, das den würzigen Geschmack des Fleisches ausgleicht, passt hervorragend dazu. Serviere es zudem mit einem Klecks Joghurt und etwas frischem Koriander. Einfach lecker!