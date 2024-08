Caesar-Salad-Wrap: Genieße den Salatklassiker mal anders

Erst vor kurzem haben wir den 100. Geburtstag des weltberühmten Caesar Salads gefeiert. Der Salat, der in vielen Restaurants auf der Karte zu finden ist, besteht aus Römersalat, Hähnchenbrustfilet, Parmesan und einem Dressing mit Sardellen. Wir haben uns den Klassiker mal vorgenommen, ihm einen modernen Touch verpasst und servieren ihn als Caesar-Salad-Wrap.

Wird der Caesar-Salad-Wrap zum Fingerfood-Hit?

Hast du den Caesar Salad schon mal als Fingerfood gegessen? Wenn nicht, dann kannst du mit unserem Rezept in den Genuss kommen. Wir haben den Klassiker in einen Caesar-Salad-Wrap verwandelt und daraus das perfekte Partyfood gemacht.

Für den Caesar Salad auf die Hand benötigst du Romana-Salat, Hähnchenfilet, Buttermilch, Parmesan, Hähnchen-Gewürz, Kirschtomaten, Zitrone, Senf, Mehl, Stärke und Öl zum Frittieren. hast du alles beisammen, kann es losgehen.

Gieße zunächst 150 ml der Buttermilch in ein hohes Gefäß. Gib Senf, Zitronensaft und einen Teil des Parmesans hinzu und mixe mit einem Stabmixer alles gut durch. Währenddessen gießt du das Öl langsam dazu und mixt es mit, bis du ein Dressing mit dickflüssiger Textur hast.

Die Hähnchenbrust schneidest du klein und lässt sie im Becher mit der restlichen Buttermilch marinieren. In der Zwischenzeit kannst du aus Mehl, Stärke und dem Hähnchen-Gewürz eine Panade zusammenmischen. Gieße die Buttermilch ab und wälze die Fleischstücke von allen Seiten in der Mehlmischung. Nun müssen die Hähnchenteile in heißem Öl ausgebacken werden. Hol sie heraus und lass sie gut abtropfen.

Nun musst du die Romana-Salate der Lange nach aufschneiden. Entferne die Mitte des Salates und schneide den entfernten Salat in möglichst dünne Streifen. Die mischst du zusammen mit den geviertelten Kirschtomaten unter das Dressing. Fülle das Dressing nun in die Salathälften, verteile die knusprigen Hähnchenstücke darauf und streue den restlichen Parmesan darüber. Servierst du diese Kreationen deinen Gästen auf der nächsten Party, werden sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. So haben sie den Caesar Salad garantiert noch nie gegessen.

Wenn du den Salat lieber in seiner klassischen Variante magst, haben wir natürlich auch das Originalrezept zum Caesar Salat für dich. Kulinarisch anders präsentiert, kannst du dir auch Chicken Caesar Wraps schmecken lassen. Oder wie wäre es mal mit einem Caesar-Pasta-Salat?