Ohne Fleisch und doch voller Geschmack: Champignon-Buletten

Hast du Appetit auf Buletten aber nicht unbedingt auf Hackfleisch? Dann lies unbedingt weiter. Wir haben nämlich eine ziemlich schmackhafte Alternative für dich, wie du dir den deftigen Geschmack von Buletten gönnen und sie gleichzeitig rein pflanzlich zubereiten kannst. Vorhang auf für unsere veganen Champignon-Buletten.

Bereite Champignon-Buletten nach diesem Rezept zu

Buletten oder Frikadellen müssen nicht zwangsläufig mit Hackfleisch zubereitet werden. Der beste Beweis sind diese Champignon-Buletten, die dich beim Reinbeißen mit einem aromatischen Feierwerk verwöhnen. Der Grund sind die Champignons. Die überzeugen einerseits mit einem umami-Geschmack und werden andererseits in der veganen Küche gern als Ersatz für Fleisch verwendet. So schlägst du hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Hinzu kommt noch Sojasoße, die den Geschmack unserer veganen Buletten perfekt abrundet. Bist du neugierig geworden, dann probiere die Champignon-Buletten gleich aus und überzeuge dich selbst.

Beginne damit die Pilze zu putzen und in kleine Würfel zu schneiden. Zwiebel und Knoblauch hackst du nach dem Schälen ebenfalls in kleine Würfel. Dann erhitzt du einen Esslöffel Öl in einer großen Pfanne 🛒 und brätst zuerst Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Füge die Pilzwürfel hinzu und brate sie ebenfalls mit an. Dabei sollte das enthaltene Wasser vollständig verdampfen und die Pilze leicht braun werden. Danach stellst du die Pfanne beiseite und lässt die Masse etwas abkühlen.

Anschließend vermengst du die Champignon-Masse in einer Schüssel mit den Haferflocken, Sojasoße, Tomatenmark, gehackter Petersilie Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer. Mische alles gut durch und lasse die Mischung etwa zehn Minuten quellen. Forme nun daraus etwa acht gleich große Buletten, die du in Öl in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun anbrätst.

Tipp: Ist die Masse nach dem Quellen noch nicht fest genug, um daraus Buletten zu formen, kannst du noch etwas Semmelbrösel dazugeben.

Jetzt kannst du in deine erste Champignon-Bulette beißen und sie genießen. Sie schmecken pur als Snack oder sind eine tolle Beilage zu Kartoffelpüree, Rahmgemüse oder als Patty auf einem Burger. Probier einfach aus, welche Variante dir am besten schmeckt.

Übrigens, auch aus anderen Gemüsesorten lassen sich tolle Frikadellen zaubern, etwa diese Blumenkohl-Bratlinge, diese Linsen-Frikadellen oder diese Grünkernbratlinge.

Champignon-Buletten Judith 3.98 ( 88 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 300 g Champignons

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Pflanzenöl zum Braten

80 g Haferflocken

2 EL Sojasoße

1 EL Tomatenmark

2 EL gehackte Petersilie

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz und Pfeffer Zubereitung Putze die Champignons und hacke sie in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehe und schneide sie ebenfalls in feine Würfel.

Erhitze einen Esslöffel Pflanzenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch glasig an. Gib die Champignons hinzu und brate sie, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Nimm die Pfanne vom Herd und lasse die Mischung kurz abkühlen.

Vermische die Champignon-Masse mit Haferflocken, Sojasoße, Tomatenmark und Petersilie in einer Schüssel. Würze mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Lasse die Masse 5–10 Minuten ruhen, damit die Haferflocken quellen können.

Forme mit den Händen etwa 8 gleich große Buletten aus der Masse.

Erhitze das restliche Pflanzenöl in einer Pfanne und brate die Buletten bei mittlerer Hitze von beiden Seiten jeweils 3 bis 4 Minuten goldbraun an.

Serviere die Champignon-Buletten warm mit Salat, Kartoffelpüree oder einem Burger-Brötchen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.