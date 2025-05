Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili: knusprige Kekse für den Abend

Appetit auf einen kleinen Snack am Abend, aber keine Lust auf die üblichen Verdächtigen wie Chips oder gesalzene Nüsse? Da bieten sich doch würzige Kekse als tolle Alternative an. Die sind im Nu gebacken und bringen Pepp in deine Snackschüssel. Hier ist das Rezept für herzhafte Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili.

So backst du Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili

Zu einem gemütlichen Fernsehabend auf dem Sofa und mit der Lieblingsserie dürfen auch die passenden Snacks nicht fehlen. Das müssen aber nicht immer Kartoffelchips, Popcorn und Co. sein. Für ordentlich Knabberspaß sorgen auch diese selbst gebackenen Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili.

Die Basis der Kekse ist ein schneller Mürbeteig, der aus Mehl, kalter Butter und Salz krümelig geknetet wird. Füge geriebenen Käs, gehackten Basilikum und Chiliflocken hinzu und rolle den Teig zu einer Kugel, die vor dem Backen für eine Stunde in Frischhaltefolie gewickelt im Kühlschrank ruhen muss. Danach rollst du den Teig nur noch dünn aus, stichst Kreise (oder andere Formen) aus und backst die herzhaften Kekse rund 15 Minuten im vorgeheizten Ofen goldgelb aus.

Das Rezept für die Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili lässt sich natürlich auch ganz leicht abwandeln und deinen Geschmacksvorlieben anpassen. Wer es zum Beispiel weniger scharf mag, der lässt die Chili einfach weg. Für eine noch mediterranere Note kannst du den Cheddar auch durch geriebenen Parmesan ersetzen und ein Hauch geriebene Zitronenschale im Teig sorgt für eine frische Note. Probiere auch mal Sesam- oder Mohnsaat für nussige Aromen.

Die würzigen Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili schmecken nicht nur auf dem heimischen Sofa, sie sind auch ein tolles Mitbringsel für einen Grillabend oder machen sich perfekt als Fingerfood auf einer Party. Probiere sie außerdem mal als Beilage zu einer Suppe oder serviere sie zu einem Salat.

Wenn du herzhafte Kekse Kartoffelchips und Salzstangen vorziehst, dann probiere auch mal unser Rezept für Käseplätzchen mit Kümmel, diese Parmesankekse oder unsere salzigen Butterkekse.

Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 100 g kalte Butter

200 g Mehl Type 405

1/2 TL Salz

1 Handvoll frisches Basilikum

150 g Cheddar gereift und fein gerieben

1 TL getrocknete Chiliflocken

1-2 EL kaltes Wasser

1 Eigelb zum Bestreichen Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schneide die Butter in kleine Stücke und gib sie zusammen mit Mehl und Salz in eine Schüssel. Verknete die Zutaten mit den Händen schnell zu Streuseln.

Wasche den Basilikum und hacke ihn klein.

Gib den geriebenen Cheddar, Chili und Basilikum zu den Teigkrümeln und vermenge alles gut miteinander.

Füge etwas kaltes Wasser hinzu, sollte der Teig zu trocken sein. Knete den Teig dann zügig zusammen und forme ihn zu einer Kugel. Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lege ihn für eine Stunde in den Kühlschrank.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Fläche etwa 5 mm dick aus.

Stich mit einem Keksausstecher 🛒 runde Formen aus dem Teig und lege sie auf das vorbereitete Backblech.

Verquirle das Eigelb und bestreiche die Oberfläche der Kekse damit.

Backe die Kekse rund 15 Minuten, bis sie leicht gebräunt sind und lass sie vor dem Servieren vollständig auskühlen.

