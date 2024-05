Chicken Jalfrezi: schmeckt besser als im indischen Restaurant

Chicken Jalfrezi ist das perfekte Gericht, wenn es abends nicht so lange dauern soll. In nur 35 Minuten und mit einfachen Zutaten steht blitzschnell ein leckeres Gericht auf dem Tisch. Das macht nicht nur rundum glücklich, sondern mogelt auch direkt gesundes Gemüse in die Ernährung!

Chicken Jalfrezi: sämiger Klassiker mit Huhn und Gemüse

Die Geschichte des Gerichts geht in die britische Raj-Ära zurück. Angeblich wurde das Rezept von Köchen der damaligen Herrscher entwickelt, um Fleischresten ein neues Leben einzuhauchen. Der Name Chicken Jalfrezi oder auch Chicken Jhal Frezi bedeutet übersetzt „schnell braten“. Damit beschreibt es die Zubereitung perfekt, denn in der Tat werden die Zutaten schnell und scharf angebraten und ziehen anschließend in einer würzigen Soße richtig schön durch. Dabei unterscheidet es sich von den meisten anderen Curry-Gerichten, die eher langsam geschmort werden.

Heutzutage ist Chicken Jalfrezi in Europa eines der beliebtesten indischen Gerichte und darf auf keiner Speisekarte fehlen. Dabei kannst du es ebenso einfach in deiner eigenen Küche nachkochen. Es ist günstig und schnell fertig, perfekt also für die Feierabendküche, die nicht aufwendig sein soll.

Neben scharf angebratenem Hähnchen und einer tomatig-scharfen Soße kommen rote Paprikastücke zum Einsatz. Diese werden erst am Schluss hinzugegeben und sind dadurch nicht nur schön knackig, sondern behalten auch ihr wertvolles Vitamin C, das bei zu langem Kochen verfliegt. Chicken Jalfrezi ist also perfekt, wenn du deiner Familie nicht nur ein leckeres Gericht, sondern nebenbei auch gesundes Gemüse auftischen möchtest. Wohl bekommt’s!

