Überbackenes Hähnchen mit Käse: So kochst du Chicken Parmesan

Chicken Parmesan ist ein Klassiker der amerikanischen Küche, der hier bisher eher unbekannt ist. Das jedoch vollkommen zu Unrecht, denn dieses Gericht hat es wirklich in sich. Es besteht aus panierter Hähnchenbrust, die in Tomatensoße mit viel Käse im Ofen geschmort wird. Was gibt es daran nicht zu lieben?

Rezept für Chicken Parmesan

Chicken Parmesan, teilweise auch Chicken Parmigiana genannt, hat seine Wurzeln in den USA. Genauer gesagt, bei italienischen Einwanderern des 20. Jahrhunderts. Seither ist es ein Grundstein der Italoamerikanischen Küche und wird dort in Restaurants verkauft sowie in den eigenen vier Wänden gekocht. Klassisch wird es auf Nudeln aller Art serviert. Wir mögen es besonders gerne mit Spaghetti.

Die Zubereitung von Chicken Parmesan ist nicht schwer, das Ergebnis dafür umso zufriedenstellender. Du panierst Hähnchenbrust und brätst diese knusprig an. Dann schiebst du es mit einer aromatischen Tomatensoße und Käse bedeckt in den Ofen. Der Trick hierbei ist, die richtige Menge Soße zu verwenden, sodass die Knusprigkeit der Panade nicht verloren geht, du aber dennoch ein schön sämiges Ergebnis bekommst. Natürlich kannst du die Soßenmenge weiter anpassen, je nachdem wie es dir am besten schmeckt.

Die Tomatensoße für unser Chicken Parmesan kommt ohne Schnickschnack aus. Du kannst dafür eine fertige kaufen oder diesem Rezept für Tomatensoße folgen. Das ist auch nicht aufwendiger, als sie fertig zu kaufen und du kannst sicherstellen, keine Zusatzstoffe zu dir zu nehmen. Mit dieser bedeckst du dein paniertes Huhn, obendrauf kommt ordentlich Mozzarella und Parmesan und ab geht’s in den Ofen! In der Zwischenzeit kannst du Nudeln kochen und dich auf ein leckeres Abendessen freuen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du hast Hunger auf mehr einfache Hähnchenrezepte bekommen? Dann koche unser Paprika-Sahne-Hähnchen oder den Internet-Trend Marry Me Chicken. Besonders cremig ist auch unser Philadelphia-Hähnchen.