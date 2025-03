Zu Käse passt nichts besser als diese Chilimarmelade

Jetzt eine Käseplatte, das wär’s doch. Einige würzige Sorten, dazu frisch gebackenes Brot. Doch eine Sache fehlt. Richtig, eine Marmelade! Am besten eine, die gleichzeitig süß und würzig ist und cremigen Weichkäse besonders gut komplimentiert. Wie gut, dass du dieses Rezept für Chilimarmelade gefunden hast, denn die ist genau das, was du suchst.

Rezept für Chilimarmelade

Würzig-süße Dips und Aufstriche sind zu Käse einfach ein Traum. Besonders, wenn es sich bei besagtem Käse um eine weiche Variante handelt, die einen cremig-milden Geschmack hat. Das schreit nahezu zu einem scharfen Gegenpol. Ein Klassiker ist in solchen Fällen Feigensenf. Wem der auf Dauer zu eintönig wird oder wer Lust auf einen feurigen Kick hat, der wird sich über Chilimarmelade freuen.

Anders, als der Name vermuten lässt, besteht Chilimarmelade nicht nur aus Chilischoten und Zucker, denn das wäre selbst den hartgesottensten Fans von scharfem Essen vielleicht etwas zu viel. Wir kombinieren dafür gern Chili mit Paprika, Tomaten und etwas Knoblauch. Entgegen allem, was du vielleicht so denken magst, funktioniert das hervorragend und sorgt für Tränen der Freude – oder der Schärfe. In jedem Fall sind es glückliche Tränen, die fließen werden.

Um Chilimarmelade zu machen, solltest du Gummihandschuhe tragen. Glaub mir, einmal den Fehler gemacht und nach dem Chilischneiden ins Auge gefasst und du siehst rot, beinahe buchstäblich. Noch ein kleiner Hinweis zu den Chilis: Du kannst hier komplett nach eigenem Geschmack gehen und Schoten ganz nach deiner Façon und Schärfebedürfnis 🛒 wählen. Die im Supermarkt am meisten verkaufte Sorte ist übrigens Cayenne, die im mittleren Feld der Schärfeskala liegt. Möchtest du es etwas milder haben, wähle Peperoni oder einen höheren Anteil herkömmlicher Paprikaschoten.

Gut zu wissen: Heißt es eigentlich „Marmelade“ oder „Konfitüre“? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort. Hier lernst du auch, ob man Marmeladengläser wirklich auf den Kopf stellen muss, damit sich ein Vakuum bildet.

In sterile Gläser abgefüllt hält sich deine Chilimarmelade, sofern sie ein Vakuum bildet, an einem dunklen und kühlen Ort etwa ein Jahr. Im Kühlschrank ist ein geöffnetes Glas ebenfalls lange haltbar, vorausgesetzt du entnimmst die Marmelade mit einem sauberen Löffel. Sie passt zu Käse hervorragend, egal ob zu einem Stück oder dünn auf Brot unter einer Scheibe.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr pikante Marmeladen-Varianten bekommen? Dann probiere die Tomatenmarmelade aus oder genieße eine Apfelmarmelade mit Senf. Unheimlich gut ist auch diese Zwiebelmarmelade.

Chilimarmelade Nele 3.47 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Gläser Kochutensilien 6 Einmachgläser à 150 ml Zutaten 1x 2x 3x 10 Chilischoten nach Wahl

1 rote Paprika

2 Knoblauchzehen

450 ml Weißwein trocken

50 ml Rotweinessig

400 g Kirschtomaten

1/2 TL Salz

400 g Gelierzucker 2:1 Zubereitung Ziehe dir Handschuhe an.

Wasche das Gemüse. Halbiere die Chilischoten und entferne die Kerne, falls du die Marmelade weniger scharf haben möchtest. Hacke die Chilis klein. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie ebenfalls. Entkerne die Paprika und schneide sie klein. Halbiere die Kirschtomaten.

Gib die Chilis, Paprika, Kirschtomaten, Weißwein und Rotweinessig in einen Topf. Püriere alles fein, bis eine gleichmäßige Masse entsteht.

Rühre den Gelierzucker und das Salz unter. Bring alles unter ständigem Rühren zum Kochen. Lass die Marmelade für ca. 4–5 Minuten sprudelnd kochen.

Mache eine Gelierprobe, indem du etwas Marmelade auf einen kalten Teller gibst. Wird sie nach kurzer Zeit fest, ist sie fertig. Falls nicht, koche sie noch 1–2 Minuten weiter.

Fülle die heiße Chilimarmelade sofort in sterilisierte Gläser und verschließe diese gut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.