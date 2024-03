Congee: Deftiger Reisbrei zum Frühstück für besonders viel Geschmack

Manchmal muss ein Frühstück so richtig deftig sein. Rührei mit Speck oder ein Brot mit deftigem Räuchertofu können dieses Bedürfnis schnell erfüllen. Oft ist da aber die Lust nach mehr. Nach etwas warmem, mehr als einem Brot oder Brötchen. Für solche Fälle lohnt es, über den Tellerrand nach Asien zu schauen. Dort ist Congee ein beliebtes Frühstück. Der deftige Reisbrei bringt einen morgens richtig in Schwung. Hier ist das Rezept!

Congee: So kochst du den deftigen Reisbrei

Congee ist ein Brei aus Wasser und Reis, der in vielen asiatischen Ländern zum Frühstück gegessen wird. Besonders in Japan, Südkorea und China ist der Brei aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit sehr beliebt. Er besteht aus einer Mischung aus Jasmin- und Klebreis, der in einer großen Menge Wasser sehr weich gekocht wird. Durch die austretende Stärke bekommt der Reis eine samtig-seidige Konsistenz.

Congee ist ein Gericht, das in der ayurvedischen Lehre als eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt gilt. Durch die lange Kochzeit zerfällt der Reis und ist gut bekömmlich. Nebenbei wirkt der Brei entgiftend und versorgt dich mit einer großen Menge Flüssigkeit. So kannst du dir bereits zum Frühstück richtig was Gutes tun.

Der Geschmack von Congee selber ist sehr mild bis neutral. Umso besser, denn das heißt du kannst ihn ausbauen, wie du möchtest. Bereits bei der Zubereitung kannst du getrocknete Pilze oder Möhren hinzugeben, um ihm einen Grundgeschmack zu verleihen. Ansonsten kommt der Geschmack durch die Toppings. Für diese kannst du im Grunde alles verwenden, von Spiegeleiern über Hackfleisch bis hinzu Garnelen. Wir haben uns hier für eine einfache, vegetarische Variante entschieden, die mit Ingwer, Frühlingszwiebeln und Röstzwiebeln auskommt. Du kannst sie jedoch ausbauen wie du magst.

Congee muss eine Weile köcheln, um die gewünschte Konsistenz zu erlangen. Es bietet sich also an, den Brei bereits am Vorabend zuzubereiten und über Nacht im Kühlschrank zu lagern. Morgens musst du ihn nur erwärmen und mit Toppings deiner Wahl belegen und fertig ist der herzhafte Frühstücksgenuss.

