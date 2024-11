Cranberry-Punsch: Lieblingsgetränk für kalte Herbstabende

Gieße den Cranberrysaft, den Orangensaft und das Wasser in einen großen Topf. Füge die Zimtstangen, Gewürznelken und den Sternanis hinzu.

Gieße den Cranberrysaft, den Orangensaft und das Wasser in einen großen Topf. Füge die Zimtstangen, Gewürznelken und den Sternanis hinzu.