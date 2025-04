Hingucker auf dem Frühstückstisch: Diese Croissants sind zweifarbig

Saßt du schon mal am Frühstückstisch und konntest dich einfach nicht entscheiden? Greifst du nach einem normalen Croissant oder wählst du das mit Schokoladenteig? Gar nicht so einfach. Mit Croissants Bicolore stellt sich diese Frage nicht, denn sie verbinden einfach beides in einem köstlichen Backwerk. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du sie ganz einfach nachbacken!

Schwarz-weiß und fluffig: Das sind Croissants Bicolore

Sie sehen aus wie Zebras, die auf deinem Frühstückstisch liegen: Croissants Bicolore kombinieren herkömmlichen Croissantteig mit einer Schokoladen-Variante. Durch eine besondere Technik bekommen die kleinen Gebäckstücke eine gestreifte Optik, die wirklich jede Tafel aufwertet. Noch dazu schmecken die Croissants fluffig, süß und leicht nach Schokolade – perfekt für kräftige Marmeladen oder Schokocreme geeignet!

Für die Zubereitung brauchst du zunächst einen Plunderteig. Was genau diesen ausmacht? Dabei handelt es sich im Grunde um einen Hefeteig, der gefaltet wird wie ein Blätterteig. In der Fachsprache nennt man das auch „Tourieren“. Dabei rollt man den Teig aus, belegt ihn mit einem flachen Stück Butter, faltet ihn und rollt ihn erneut aus. Dann faltet man den Teig erneut und rollt ihn wieder aus. Bei jedem dieser Schritte bekommt der Teig mehr Schichten und geht schließlich im Ofen blättrig-luftig auf.

Um den Croissants Bicolore ihre bezeichnenden Streifen zu geben, vermischst du einen Teil des Hefeteigs mit etwas Kakao. Nachdem du den Plunderteig zubereitet und ihn zu einem Rechteck ausgerollt hast, rollst du den Schokoladenteig auf die gleiche Größe aus. Lege ihn über den hellen Teig und verbinde beide Teige, indem du die Ränder zusammendrückst. Dann schneidest du das Rechteck in kleine, gleichmäßige Dreiecke.

Rolle diese Dreiecke zu Croissants und lass sie aufgehen. Dann wird gebacken. Sehen die nicht toll aus, wie sie im Ofen fluffig aufgehen? Wenn die Croissants Bricolore fertig sind und du ihnen einen ganz besonderen Anstrich – im wahrsten Sinne des Wortes – verpassen möchtest, solltest du sie mit etwas Zuckersirup bestreichen. Dadurch kriegen sie einen wunderschönen Glanz. Dann darfst du auch schon genießen. Am besten schmecken sie frisch aus dem Ofen, aber auch abgekühlt sind sie ein Genuss!

Croissants Bicolore Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Wartezeit 3 Stunden Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Croissantteig: 20 g frische Hefe

200 ml lauwarme Milch

50 g Zucker

500 g Weizenmehl Type 550

1 Prise Salz

1 Ei

250 g kalte Butter fürs Tourieren Für den dunklen Teiganteil: 2 EL Kakaopulver ungesüßt, z. B. dieses hier 🛒

1 TL Milch falls nötig zum Anpassen der Feuchtigkeit Für den Glanz: 3 EL Wasser

3 EL Zucker Zubereitung Rühre die Hefe in der lauwarmen Milch mit 1 TL Zucker an und lass sie 10 Minuten stehen, bis die Mischung Blasen schlägt.

Vermische Mehl, restlichen Zucker, Salz, Ei und die Hefemilch. Knete alles zu einem geschmeidigen Teig.

Nimm etwa 1/3 des Teiges ab. Knete das Kakaopulver gründlich unter diese Portion. Gib bei Bedarf 1 TL Milch dazu. Forme beide Teige zu Kugeln, deck sie ab und lass sie 1 Stunde gehen.

Rolle jeden Teig zu einem Rechteck aus (etwa 20 × 30 cm) und leg sie einzeln für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Rolle auch die kalte Butter zwischen zwei Backpapieren zu einer dünnen Platte (ca. 15 × 20 cm) aus. Leg sie mittig auf den hellen Teig, klappe die Ränder darüber und roll alles wieder auf Rechteckgröße aus. Falte den Teig dreifach. Kühl ihn erneut für 30 Minuten. Wiederhole das Tourieren zwei weitere Male mit Kühlpausen dazwischen.

Walze anschließend den dunklen Teig auf die gleiche Größe aus wie den hellen Teig. Leg ihn auf den hellen, tourierten Teig. Drück die Ränder leicht fest.

Schneide den Teig nun in gleichmäßige Dreiecke (ca. 8 cm breit, 18 cm hoch). Rolle sie von der breiten Seite her zu Croissants.

Leg sie auf ein Blech mit Backpapier, deck sie locker ab und lass sie 1 Stunde bei Zimmertemperatur gehen.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Backe die Croissants 18-20 Minuten goldbraun.

Koche Wasser und Zucker auf, bis sich der Zucker löst. Bestreiche die warmen Croissants direkt nach dem Backen damit.

