Knusprig würziges Frühstück: Cruffins mit Speck kinderleicht nachgebacken

Wenn Croissants und Muffins sich treffen, ergibt das: Cruffins. Dieses einfache Rezept für Cruffins mit Speck ist im Handumdrehen fertig und liefert dir ein wunderbar knuspriges Frühstück auf den Teller.

Cruffins mit Speck sind ein köstliches Frühstück

Für schnelle und dennoch kreative Rezepte ist Blätterteig ein wahrer Alleskönner. In dieser Kombination mit selbst zubereiteter würziger Kräuterbutter, herrlich geschmolzenem Käse und aromatischen Schinkenspeck backst du dir einen schmackhaften Frühstückssnack, der einfach glücklich macht.

Diese Cruffins mit Speck könnten nicht einfacher nachzubacken sein. Sie benötigen nur wenige, simple Zutaten und gelingen garantiert auch ohne großes Backgeschick. Also, worauf wartest du? Backe dir dieses würzige Frühstück direkt nach. Du kannst die Cruffins auch einpacken, sobald sie abgekühlt sind. Ein herrlicher Snack auf der Arbeit oder für den nächsten Ausflug.

Bereite zuerst die Kräuterbutter vor. Vermenge dazu ein wenig Butter mit den Kräutern in einer kleinen Schüssel. Anschließend kannst du den Blätterteig ausrollen und die Butter darauf verteilen. Lass dir aber einen kleinen Rand an allen Seiten, das macht das Zusammenrollen am Ende etwas leichter.

Verteile anschließend den geriebenen Käse und den Schinkenspeck darüber. Schneide den Blätterteig längs in sechs gleich große Streifen. Am besten funktioniert das mit einem Pizzaroller. Rolle den Teig eng zu Schnecken auf und stelle sie senkrecht in Muffinförmchen 🛒. Backe sie im vorgeheizten Ofen goldbraun und lass dir diese knusprigen Köstlichkeiten schmecken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker wirst du bestens mit weiteren Backrezepten versorgt. Du kannst den Teig auch selbst zubereiten und daraus Cruffins mit Schokoladenfüllung machen. Eine weitere großartige Gebäck-Kombination zauberst du mit gefüllten Cromboloni. Wenn es schnell gehen muss, kannst du aus nur zwei Zutaten himmlische Pistazien-Croissants backen.

Cruffins mit Speck Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien 6 Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter

10 g Petersilie gehackt

10 g Schnittlauch gehackt

1 EL Knoblauch gehackt

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1 Rolle (270 g) Blätterteig aus dem Kühlregal

150 g geriebener Käse

6 Scheiben Schinkenspeck Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (180 °C Umluft) vor.

Vermische Butter mit Petersilie, Schnittlauch, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel mit einer Gabel.

Rolle den Blätterteig aus und verteile die Kräuterbutter darauf. Lass dabei an allen Seiten einen kleinen Rand frei. Streue den geriebenen Käse darüber.

Ziehe den Schinkenspeck in kleine Stücke auseinander und verteile sie gleichmäßig auf dem Teig.

Schneide den Teig mit einem Pizzaroller längs in 6 gleich große Streifen. Rolle sie eng zusammen und stelle sie senkrecht in die Muffinform. Backe sie für 15-20 Minuten goldbraun.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.