Dänisches Weihnachtsdessert: Kennst du den Mandelmilchreis Risalamande?

Nicht nur hier bei uns gibt es kulinarische Klassiker, die alle Jahre wieder zu Weihnachten auf den Tisch kommen. Auch in anderen Ländern kennt man solche typischen Gerichte. Da lohnt es sich allemal, den Blick über den eigenen Tellerrand zu heben und sich ein wenig Inspiration über Ländergrenzen hinweg zu holen. Unsere Nachbarn im Norden etwa lassen sich zum Nachtisch einen cremigen Mandelmilchreis schmecken: den dänischen Risalamande, der einem festlichen Dinner die süße Krone aufsetzt.

So kochst du den dänischen Mandelmilchreis Risalamande

Der dänische Mandelmilchreis Risalamande wird typischerweise mit einem roten Fruchtkompott serviert. Wir haben uns für eine Soße mit Sauerkirschen aus dem Glas entschieden, die du in fünf Minuten kochen kannst. Der dänische Mandelmilchreis ist übrigens besonders cremig, weil er mit geschlagener Sahne vermengt wird.

Außerdem heben wir in der Pfanne geröstete, gehackte Mandeln unter den Risalamande, die ihn buttrig und knackig verfeinern. Aber damit nicht genug: Du solltest unbedingt auch eine ganze Mandel im Reis „verstecken“. Das hat einen witzigen Hintergrund: Findet man die Mandel in seiner eigenen Portion Risalamande, ist es in Dänemark Brauch, dies bis zum Ende des Dinners möglichst geheim zu halten. Wer es schafft, die Mandel vor den Mitessenden zu verbergen und sie auch nicht aus Versehen zu zerbeißen, bekommt ein kleines Geschenk! Diese Tradition wird auch Mandelgave, also Mandelgeschenk, genannt.

Wir können jetzt zur Adventszeit gar nicht genug von süßen Desserts wie dem dänischen Mandelmilchreis bekommen. Geht es dir genauso, solltest du mal unseren Weihnachtsmilchreis mit Bananen-Schneemännern probieren. Ganz besonders gern naschen wir auch von unserer Glühwein-Panna Cotta und unserem saftigen Glühwein-Gugelhupf. Und, welcher wird dein neuer Lieblingsnachtisch?