Dattelkuchen mit Zitrone und Ingwer: ein Kuchen voller spätsommerlicher Aromen

Aromatisch, saftig und einfach nur lecker, das ist dieser tolle Dattelkuchen. Denn außer weichen, süßen Datteln stecken in diesem Kuchen noch Zitrone und Ingwer, um dir ein wenig einzuheizen. Keine Sorge, der Kuchen schmeckt nicht scharf, hat aber trotzdem ein würziges Aroma, das an den Herbst erinnert und diesen wunderbar einläutet. Also, ran an die Backschürze und los geht’s!

Rezept für einen Dattelkuchen

Backe diesen tollen Dattelkuchen, wenn du einem einfachen Rezept eine besondere Note verleihen möchtest. Gegen Klassiker wie Apfel- oder Joghurtkuchen ist schließlich nichts einzuwenden, doch wir kennen sie schon ziemlich gut. Da muss etwas Schwung in die Backstube. Mit getrockneten Früchten zu backen ist ohnehin eine sehr dankbare Aufgabe, weil das Waschen, Entkernen, Schneiden und gegebenenfalls Schälen entfällt.

Für deinen Dattelkuchen kannst du die Datteln deiner Wahl nehmen. Die Königin der Datteln ist die Sorte Medjoul. Wenn du noch nicht in den Genuss einer Medjoul-Dattel gekommen bist, sollte das unbedingt auf deine Bucket-List. Sie ist größer und weicher als alle anderen Datteln und schmeckt so, wie ich mir den Himmel vorstelle. Sie zum Backen zu verwenden, ist vielleicht etwas teuer, deshalb tun‘s auch günstigere Varianten.

Diese sind in der Regel aber etwas weniger saftig. Daher ist es gut, sie vor der Weiterverarbeitung in heißem Wasser einzuweichen und anschließend ein wenig auszudrücken. So geben sie deinem Dattelkuchen etwas mehr Saftigkeit und die Aromen entfalten sich besser. Das kleine Ingwerstück von etwa zwei Zentimetern Größe, denn mehr brauchen wir für ein mild-scharfes Aroma nicht, reiben wir mit einer kleinen Küchenreibe. Aus den Zitronen presst du den Saft und mischst alles zusammen mit den restlichen Zutaten zu einem Teig. Nur noch backen und fertig ist der Dattelkuchen!

Mit Datteln kannst du noch so viele andere tolle Gerichte und Naschereien zaubern. Dazu gehören diese tollen Dattel-Kakao-Kugeln, die dir praktisch unterwegs einen Extra-Energieschub geben. Knusprige Datteln im Speckmantel sind nicht umsonst ein beliebter Klassiker unter den Fingerfoods. Und dieses herzhafte Dattel-Walnuss-Brot macht auf dem Frühstückstisch eine tolle Figur.