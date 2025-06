Dillgurken-Hummus: cremiger, würziger Aufstrich mit Charakter

Mit diesem Dillgurken-Hummus bringst du frischen Wind in deine Küche. Das Rezept vereint den cremigen Geschmack von traditionellem Hummus mit dem würzig-sauren Aroma von Gewürzgurken. Diese ungewöhnliche Kombination überrascht nicht nur, sie überzeugt. Wenn du Lust auf etwas Neues hast, wirst du diesen Aufstrich lieben.

Dillgurken-Hummus: ein Aufstrich, der überrascht

Hummus gehört zu den bekanntesten Speisen des Nahen Ostens. Ursprünglich stammt er vermutlich aus dem Raum Levante, also dem Gebiet rund um Libanon, Israel, Palästina und Syrien. Seit Jahrhunderten servieren Familien ihn dort als Teil von Mezze – einer Auswahl kleiner Gerichte, die gemeinsam gegessen werden.

Inzwischen hat sich Hummus weit über die Landesgrenzen hinaus verbreitet. In Europa und Nordamerika gehört er heute fast schon zur Grundausstattung in vegetarischen und veganen Küchen.

Traditionell besteht Hummus aus Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft, Knoblauch, Salz und Olivenöl. Für Dillgurken-Hummus kommt eine besondere Zutat hinzu: Gewürzgurken. Sie geben dem Gericht eine fein-säuerliche Note und machen es noch frischer. Der Gurkensaft verstärkt diesen Effekt, während Dillkraut und Kreuzkümmel für Tiefe sorgen.

Was den Dillgurken-Hummus besonders macht, ist sein unerwarteter Geschmack. Du kennst die Zutaten – aber so hast du sie noch nicht kombiniert. Diese moderne Variante ist ideal für Picknicks, Abendessen mit Freunden oder als gesunder Snack für zwischendurch. Probiere das Rezept am besten gleich selber einmal aus.

Hummus ist herrlich vielseitig. Bereite dir doch auch mal ein Spargel-Hummus oder ein Erbsen-Basilikum-Hummus zu. Unser Dicke-Bohnen-Hummus schmeckt ebenso hervorragend. Mehr Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Dillgurken-Hummus Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen ca. 425 g

70 g Gewürzgurken gehackt

2,5 EL Olivenöl

2 EL Tahini Sesampaste

2 EL Gurkenflüssigkeit

1 EL Zitronensaft

1,5 TL Dillkraut getrocknet, online z.B. hier 🛒

3/4 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Salz

1/4 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 Prise Kreuzkümmel

2–3 EL vom aufgefangenen Kichererbsenwasser Zubereitung Lass die Kichererbsen abtropfen und fange das Wasser auf. Spüle sie danach gründlich ab.

Gib alle Zutaten sowie 2-3 EL des Kichererbsenwassers in einen Mixer oder eine Küchenmaschine.

Mixe alles, bis die Masse völlig glatt und gut vermengt ist.

Füge bei Bedarf etwas mehr vom Kichererbsenwasser hinzu, aber sei sparsam – das Hummus soll cremig, nicht flüssig werden.

Fülle das Dillgurken-Hummus in einen luftdicht verschlossenen Behälter und stelle es in den Kühlschrank.

