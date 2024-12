Frühstück Deluxe: Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken

Du hast Lust auf etwas Herzhaftes zum Frühstück? Dann bist du hier genau richtig! Dieses Rezept für ein Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken erfüllt deinen Appetit nach etwas Deftigem auf elegante Art und Weise. Und keine Sorge: Bei diesem Frühstück kommen keine Babys zu Schaden!

Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken: Ofenpfannkuchen mit ungewöhnlichem Namen

Ein Dutch Baby ist eine Art soufflierter Ofenpfannkuchen aus den USA. Den ungewöhnlichen Namen – „niederländisches Baby“ – verdankt er einem Sprachfehler. Erstmals soll er nämlich von deutschen Einwandernden zubereitet worden sein und dabei den Namen „deutscher Pfannkuchen“ bekommen haben. Durch eine Unachtsamkeit wurde das Wort „deutsch“ im Amerikanischen wie „dutch“ ausgesprochen. Mit den Niederlanden hat der Pfannkuchen nichts zu tun – aber ebenso wenig mit Deutschland. Hierzulande ist die Art und Weise der Zubereitung nicht traditionell. Mysteriös, das alles.

Wie auch immer der Name aber zustande kam, das Dutch Baby ist ein beliebtes Frühstück in den Staaten. Für die Zubereitung brauchst du eine gusseiserne, ofenfeste Pfanne🛒. Das ist wichtig, denn der Pfannkuchenteig für dein Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken muss richtig schön aufgehen, sobald er die Pfannenoberfläche berührt. Das tut er übrigens aufgrund der vielen Eier, die du für ihn verwendest. Sieht es nicht hübsch aus, wie der Teig sich an den Rändern der Pfanne hochzieht?

Ist er fertig, ist es Zeit für Toppings. In diesem Fall entscheiden wir uns für Petersilienpesto, Parmesan, Mozzarella, Parmaschinken und Rucola. Übrigens kannst du bei den Füllungen ganz nach Geschmack variieren. Wie wäre es mit frischen Kirschtomaten oder etwas Ricotta? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Steht die Pfanne auf dem Tisch, machen deine Frühstücksgäste Augen. Nach der ersten Gabel verdrehen sie diese dann verzückt, denn das Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken schmeckt hervorragend. Fast wie eine schnelle Frühstückspizza. Gern mehr davon!

Dutch Baby lässt sich auch sehr gut süß zubereiten, wie dieses Rezept für Ofenpfannkuchen mit Lemon Curd zeigt. Doch lieber herkömmliche Pancakes? Probiere diese Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs oder verpasse deinem Frühstückstisch mit Spinat-Pancakes mit Sour Cream einen grünen Farbtupfer.

Dutch Baby mit Mozzarella und Schinken Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 gusseiserne Pfanne 28 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier

250 ml Milch

120 g Mehl

1 Prise Salz

2 EL Butter

3 EL Petersilienpesto oder anderes Pesto

200 g Mozzarella

100 g Parmaschinken

1 Handvoll Rucola

Pfeffer Zubereitung Heize den Ofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor und stelle die Pfanne währenddessen zum Vorheizen in den Ofen.

Vermische in einer Schüssel die Eier mit Milch und Salz, schlage die Mischung leicht schaumig und rühre das Mehl ein, bis ein glatter Teig entsteht.

Sobald der Ofen vorgeheizt ist, nimm die heiße Pfanne vorsichtig heraus, gib die Butter hinein und lass sie schmelzen. Schwenke die Pfanne rasch, damit die Butter den Boden und die Seiten gleichmäßig bedeckt.

Gieße den Teig zügig in die heiße Pfanne und stelle sie sofort zurück in den Ofen. Backe das Dutch Baby etwa 20 Minuten, bis der Teig schön aufgegangen und goldbraun ist.

Nimm die Pfanne aus dem Ofen und verstreiche das Pesto auf dem Pfannkuchen. Zupfe den Mozzarella in Stücke und verteile ihn direkt auf dem heißen Dutch Baby, sodass er leicht anschmilzt. Lege den Parmaschinken darüber, garniere das Gericht mit frischem Rucola. Würze mit Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.