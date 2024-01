Gare die Edamame in gesalzenem Wasser für etwa 15 Minuten, bis sie weichgekocht sind.

Entkerne und schäle derweil die Avocado und schneide sie grob in Stücke. Schneide deine Zwiebel und die entkernte Jalapeño in Würfel und den Koriander und die Minze in feine Streifen. Püriere die Hälfte der Avocado zusammen mit den Edamame fein.