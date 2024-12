Dieses schnelle Egg Masala ist einfach nur lecker

Du denkst, Eier sind ein Protein, das nur zum Frühstück auf den Tisch kommt? Dann liegst du falsch! Dieses indische Ei-Curry wird dich eines Besseren belehren. Egal ob als Mittag- oder Abendessen, gekochte Eier in einer sämigen Tomaten-Zwiebelsoße sind immer ein Hochgenuss. Wir zeigen dir, wie du das Egg Masala zubereiten kannst. Gleich nachkochen!

Einfach und doch raffiniert: indisches Ei-Curry

Die Zubereitung von Ei-Curry ist erstaunlich unkompliziert, aber das Ergebnis wirkt, als hättest du Stunden in der Küche verbracht. Du brauchst zunächst hartgekochte Eier, die du schälst und dann in der Pfanne anbrätst. Das mag zwar ungewöhnlich erscheinen, verlieht ihnen jedoch nicht nur eine tolle Farbe, sondern auch einen extraguten Geschmack. Stich die Eier vorher mehrfach mit einer Gabel an, damit sie beim Anbraten nicht aufplatzen.

Bereite nun die Soße vor. Für ein besonders feines Ergebnis bietet es sich an, Zwiebeln und Tomaten in einem Mixer zu einer feinen Paste zu pürieren. Dann brätst du Gewürze in einer Pfanne mit etwas Öl an – dadurch entfalten sie ihr volles Aroma. Dazu kommen nun erst die Zwiebeln, dann Knoblauch-Ingwer-Paste und zu guter Letzt die Tomaten. Sobald alles herrlich duftet, füllst du Wasser und die gekochten Eier hinzu. Diese dürfen im Tomatensud richtig durchziehen.

Schon ist dein Egg Masala, dein indisches Ei-Curry, fertig. In Indien selbst ist es übrigens ein beliebtes Gericht in den sogenannten Dhabas. Das sind günstige Restaurants, die du meist an Straßenrändern findest. Sie sind aufgrund ihrer erschwinglichen Preise und ihrer Nähe zu großen Straßen bei der indischen Bevölkerung sehr beliebt. Das Ei-Curry ist in solchen Restaurants übrigens meist etwas fettiger als unsere Variante. Magst du es gern etwas ölig, füge einfach mehr hinzu. Serviere das Curry mit Reis oder Naan und erfreue dich an den vielseitigen Aromen!

Bleiben wir kulinarisch doch noch etwas in Indien. Koche den Klassiker Butter Chicken oder ein vegetarisches Palak Paneer. Ein Hit ist auch dieses Chicken Korma.