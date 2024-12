Eierlikör-Mousse aus 4 Zutaten: festliches Dessert für Weihnachten

Für diese cremige Eierlikör-Mousse braucht es keinen besonderen Anlass, die könnten wir jeden Tag essen. Kein Wunder, die Zubereitung erfordert nur vier Zutaten und wenige Minuten. Nur im Anschluss musst du dich noch etwas gedulden, denn die Creme sollte mindestens eine Stunde im Kühlschrank fest werden, bevor du sie servierst. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, nicht wahr?

Einfache Eierlikör-Mousse: 4-Zutaten-Rezept

Für unsere Eierlikör-Mousse brauchst du gerade einmal vier Zutaten: Eierlikör, Sahne und Vanillezucker sowie weiße Schokolade. Die wird zunächst gehackt und über einem Wasserbad geschmolzen. Währenddessen hast du genügend Zeit, die Sahne gemeinsam mit dem Vanillezucker steif zu schlagen. Dafür sollte sie kalt sein, nimm sie also am besten direkt aus dem Kühlschrank.

Ist die Schokolade flüssig, lässt du sie kurz abkühlen und hebst sie dann zusammen mit dem Eierlikör unter die Sahne. Gehe dabei vorsichtig vor und vermenge die Zutaten nur so lange, bis sich eine homogene Creme gebildet hat.

Jetzt füllst du die Eierlikör-Mousse in hübsche Dessertgläser. Teile sie auf vier Gläschen auf und stelle diese noch für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. In dieser Zeit wird das Dessert fest und cremig.

Wusstest du, dass du sogar Eierlikör selber machen kannst? Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie es geht!

Vor dem Servieren kannst du die Eierlikör-Mousse noch mit einem Klecks Sahne oder geraspelter Schokolade verzieren. Auch frische Beeren sind eine hübsche und leckere Idee.

