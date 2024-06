Eiskaffee selber machen: 5 coole Rezept-Ideen für heiße Tage

So langsam kommt der Sommer zurück – endlich! Das bedeutet für uns, dass wir die tägliche Dosis Koffein mit kalten Getränken ersetzen, die trotzdem wach machen. Wir haben gleich fünf leckere Ideen, wie du Eiskaffee selber machen kannst. Von asiatisch über griechisch bis hin zu amerikanisch: Mit diesen Rezepten bewahrst du selbst im Hochsommer einen kühlen Kopf.

Unsere leckersten Ideen: Eiskaffee selber machen

Mit den folgenden vier Rezepten für selbst gemachten Eiskaffee reist du einmal um den Globus, ohne tatsächlich ein Flugzeug zu betreten und abzuheben. Los geht’s im sonnigen Griechenland, eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Wenn die Massen nach Kreta, Korfu oder Athen strömen, kannst du die Sonne hier bei uns mit diesem Getränk genießen.

Freddo Cappuccino: alles andere als kalter Kaffee

Auch wenn man beim Namen an Italien denkt: der Freddo Cappuccino ist ein griechischer Klassiker. Wenn du diesen Eiskaffee selber machen möchtest, brauchst du nur vier Zutaten und Eiswürfel. Das Kultgetränk vom Mittelmeer lockt mit aufgeschäumter Milch, süßem Kakaopulver und starkem Espresso. Ein wenig Zucker sorgt für die nötige Süße. Lecker!

Griechischer Frappé: Kaltgetränk mit Instant-Kaffee

Der griechische Frappé kommt mit gerade einmal drei Zutaten plus Wasser und Eiswürfeln aus. Das Rezept haben wir einem waschechten Griechen entlockt, der uns verriet, dass in seinem Heimatland dieser kalte Wachmacher an beinahe jeder Straßenecke verkauft wird.

Statt Espresso muntert dich Instant-Kaffee auf, der mit Würfelzucker und Wasser aufgeschäumt wird. Der luftige Kaffeeschaum ist es, was den griechischen Frappé so besonders macht. Der coole Drink ist weder zu süß noch zu schwer, sondern genau richtig für warme Sommertage. Ein Eiskaffee, den wir gern selber machen!

Vietnamesischer Eiskaffee: eiskalte Grüße aus Asien

Und weiter geht’s nach Asien: In Vietnam bestellen wir einen Eiskaffee, der mit gesüßter Kondensmilch zubereitet wird. Ein echter Klassiker, den du heiß oder kalt auch hierzulande im Asia-Restaurant bekommst. Wir lieben den selbstgemachten Eiskaffee nach dem Mittagessen, wenn wir uns nach etwas Süßem sehnen, aber ein Dessert zu mächtig ist. Und wer hätte gedacht, dass man für ein leckeres Kaltgetränk nur zwei Zutaten und ein paar Eiswürfel benötigt?

Frappuccino: fast wie Nachtisch

Wer sich entscheidet, diesen Eiskaffee selber zu machen, sollte sich auf eine süße Geschmacksexplosion gefasst machen. Ein Frappuccino ersetzt locker ein Dessert, wenn nicht sogar eine kleine Mahlzeit. Du kannst ihn nachmittags statt Kuchen servieren und wirst trotzdem satt.

Oft wird ein Frappuccino mit sogenanntem Crushed Ice, also zerbröselten Eiswürfeln, gezaubert. Daher erinnert seine Textur beinahe an einen Slushy. Außerdem darf klassischerweise ein ordentlicher Klecks Schlagsahne nicht fehlen, der auf dem Getränk Platz nimmt. Außerdem verwendet man häufig einen Sirup, um den Frappuccino geschmacklich zu variieren.

Kaffee-Zitronen-Shake: schmeckt zum Frühstück

Unser Kaffee-Zitronen-Shake verspricht spritzigen Koffeingenuss. Die Kombination aus herbem Kaffee und süßem Zitronensirup ist unschlagbar erfrischend und schmeckt besonders gut zum Frühstück. So kann der Sommertag gut starten.

Tipps und praktische Hinweise, um Eiskaffee selber zu machen

Wenn dich spontan die Lust auf selbst gemachten Eiskaffee packt, solltest du natürlich vorbereitet sein. Beachte die folgenden schnellen Tipps: