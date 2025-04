Dieser Schweizer Nusskuchen steckt voller Geschmack

Lust auf Nusskuchen? Wie wäre es dann mit einer Engadiner Nusstorte? Dieses unscheinbare Gebäck gefüllt mit karamellisierten Walnüssen und macht rundum glücklich. Wie du sie zubereitest und was genau sie so besonders macht, erfährst du hier.

Rezept für Engadiner Nusstorte

In der WG, in der ich jahrelang wohnte, gab es so einige Rituale. Eines davon fand am Geburtstag meiner Mitbewohnerin statt. Jedes Jahr aufs Neue brachte ihre Mutter ihr eine Engadiner Nusstorte vorbei. In dieser steckte eine einzelne Kerze. An sich ist ein Kuchen zum Geburtstag natürlich nichts Außergewöhnliches. Aber dieser in meinen Augen schon. Denn er sah einfach nicht aus wie ein Geburtstagskuchen. Nicht mit Schlagsahne oder Früchten zubereitet, angeschnitten eher einem festen Keks ähnelnd. Angeschnitten jedoch entblößte er seine Walnuss-Karamell-Füllung, die allen am Tisch eine wahre Freude bereitete.

Nach einigen Jahren erfuhr ich, dass es sich um eine Engadiner Nusstorte handelte und dass diese ein kulinarisches Aushängeschild des Kantons Graubünden ist. Daher nennt man sie übrigens auch Bündner Nusstorte. Die Existenz des Kuchens ist seit Ende des 19. Jahrhunderts belegt. Zu dieser Zeit wanderten viele Bündner aus, um anderswo in Europa Arbeit zu finden. Die Bäcker Heinz und Tester verschlug es nach Südfrankreich, genauer gesagt, nach Toulouse. Dort gründeten sie eine Bäckerei und ließen sich von einem klassischen regionalen Rezept inspirieren, der Tarte aux noix du Périgord, einem offenen Nusskuchen. Sie setzten diesem kurzerhand einen Deckel aus Mürbeteig auf, was die Haltbarkeit verlängerte. Das Rezept hatte großen Erfolg.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Heutzutage ist die Engadiner Nusstorte weitläufig bekannt und beliebt. Sie besteht aus Mürbeteig, in den eine Füllung aus Walnüssen in Sahnekaramell eingeschlagen wird. Sie sind einerseits süß und lecker, andererseits aber auch energiereich. Daher eignen sie sich nicht nur als Süßigkeit, sondern auch als Zwischenmahlzeit, zum Beispiel bei einer Wanderung. Das Beste jedoch: Durch den Teigdeckel ist die Torte im Kühlschrank bis zu zwei Monaten haltbar.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Verweilen wir doch kulinarisch noch etwas in der Schweiz. Wie wäre es mit einem weiteren leckeren Gebäck, Basler Brunsli mit Schokolade? Wer es deftiger mag, wird Älplermagronen lieben – Nudeln mit Käse, Speckt und Apfelmus. Und zur Mangoldsaison musst du Schweizer Capuns probieren, Mangoldtaschen mit Speckfüllung!

Engadiner Nusstorte Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Wartezeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (online zum Beispiel hier 🛒 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig: 300 g Mehl

150 g Butter kalt

100 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz Für die Füllung: 400 g Walnüsse

250 g Zucker

200 ml Sahne

3 EL Honig

1 Eigelb

1 EL Milch Zubereitung Verknete die Zutaten für den Mürbeteig rasch miteinander. Forme den Teig zu einer Kugel und stelle ihn kalt.

Hacke die Walnüsse für die Füllung grob. Gib den Zucker in einen Topf und lass ihn karamellisieren, bi er eine goldene Farbe bekommt. Gieße nun nach und nach die Sahne hinzu. Achtung, hierbei steigt heißer Wasserdampf auf!

Rühre die Walnüsse unter und lass alles etwa 10 Minuten köcheln. Gib dann den Honig hinzu und lass die Nussmasse auskühlen, etwa 45 Minuten lang.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle 2/3 des Teiges flach aus und lege eine Springform damit aus. Verteile die ausgekühle Füllung auf dem Boden.

Verquirle Eigelb und Milch und bestreiche die Oberfläche der Füllung damit. So haftet der Deckel besser daran.

Rolle den restlichen Teig rund aus und lege ihn als Deckel auf die Kuchenfüllung. Drücke ihn besonders an den Rändern gut fest und stich ihn mehrfach mit einer Gabel ein.

Backe den Kuchen etwa 40 Minuten, bis die Oberfläche goldbraun ist. Notizen Der Kuchen hält sich eingewickelt im Kühlschrank bis zu 2 Monate.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.