Diese Erbsen-Avocado-Suppe macht dich fit für den Frühling

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Halbiere die Avocado, entferne sie und löse das Fruchtfleisch mit einem Löffel heraus. Schneide das Fruchtfleisch der Avocado in grobe Würfel. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Träufle etwas Zitronensaft über die Avocadowürfel und stelle den Rest beiseite

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel. Halbiere die Avocado, entferne sie und löse das Fruchtfleisch mit einem Löffel heraus. Schneide das Fruchtfleisch der Avocado in grobe Würfel. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Träufle etwas Zitronensaft über die Avocadowürfel und stelle den Rest beiseite