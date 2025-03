Pasta-Liebe: Erbsen und Burrata in perfekter Harmonie

Du liebst Pasta, die cremig, frisch und einfach zuzubereiten ist? Wir haben da das perfekte Rezept für dich! In diesem Gericht treffen zarte Erbsen auf samtige Burrata, während getrocknete Tomaten für das gewisse Extra an Umami sorgen. Mit wenigen Zutaten zauberst du in gerade mal 20 Minuten eine Pasta, die schmeckt wie aus einer italienischen Trattoria. Das Beste? Die Burrata schmilzt direkt auf deinem Teller und umhüllt die Nudeln mit ihrer unwiderstehlichen Cremigkeit. Appetit? Legen wir los!

Rezept für Erbsen-Burrata-Pasta mit getrockneten Tomaten

Am besten setzt du zuerst Salzwasser zum Kochen für die Pasta auf. Wir haben uns heute mal für Tagliatelle entschieden. Du kannst aber grundsätzlich auch jede andere Nudelsorte für die Erbsen-Burrata-Pasta mit getrockneten Tomaten verwenden. Ich persönlich greife aus Gewohnheit oft zu stinknormalen Penne Rigate. Bekanntlich ist ja auch das Auge mit: Vielleicht dürfen es ja zwischendurch mal eine Portion Fusilli sein? Hast du mal mehr Zeit, kann es sich lohnen, die Nudeln selbst zu machen. Mit einem Pasta-Maker 🛒 geht das ganze einfach.

Sind die Nudeln im Wasser, geht’s an den Rest. Schäle und hacke den Knoblauch fein und reibe etwas von der Schale einer Zitrone ab. Dann dünstest du den Knoblauch kurz an, gibst die getrockneten Tomaten und Erbsen dazu und brätst für einige Minuten weiter. Sobald die Pasta fertig ist, kommen sie mit zu den Erbsen und getrockneten Tomaten. Würze nun mit Salz, Pfeffer, Oregano und ein bisschen Zitronenabrieb. Richte die Nudeln auf Tellern an und toppe das Ganze mit Burrata. Du kannst zum Schluss noch etwas Olivenöl darüber träufeln und mit frischem Basilikum garnieren.

Du hast die Basis deines Erbsen-Burrata-Pasta-Rezepts schon geschaffen, aber es gibt immer noch Raum für ein bisschen extra Kreativität! Ein paar Chiliflocken geben dem Gericht einen leichten Kick und sind perfekt für alle, die es etwas schärfer mögen. Ein paar schwarze Oliven bringen noch mehr mediterranes Flair auf den Teller. Gegrillte Garnelen hingegen sind eine wunderbare Ergänzung, wenn du deine Mahlzeit noch ein bisschen vollwertiger und herzhafter machen möchtest.

Erbsen-Burrata-Pasta mit getrockneten Tomaten Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Pasta z. B. Spaghetti oder Tagliatelle

35 g getrocknete Tomaten

1 Knoblauchzehe

1 Bio-Zitrone

2 EL Olivenöl

150 g Erbsen

1/2 TL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Burrata

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Bring in einem großen Topf Salzwasser zum Kochen und gare die Pasta nach Packungsanweisung al dente. Schneide die getrockneten Tomaten in feine Streifen oder kleine Stücke. Schäle und hacke den Knoblauch fein. Reibe die Schale der Zitrone ab.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und dünste den Knoblauch bei niedriger Hitze kurz an. Gib die getrockneten Tomaten und die Erbsen hinzu und lass alles für 2–3 Minuten anbraten. Füge die Pasta hinzu. Würze mit Salz, Pfeffer, Oregano und etwas Zitronenabrieb.

Verteile die Pasta auf zwei Teller und setze jeweils eine Hälfte der Burrata darauf. Beträufle das Ganze mit etwas Olivenöl und garniere mit Basilikum.

