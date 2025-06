Hol dir den Sommer ins Gefrierfach mit Erdbeer-Himbeer-Sorbet

Der Sommer ist endlich da und mit ihm die heißen Temperaturen. Da gibt es zur Abkühlung nichts Besseres als ein selbst gemachtes Eis oder Sorbet. Für unser Erdbeer-Himbeer-Sorbet brauchst du keine Eismaschine, sondern nur ein paar frische Zutaten und ein wenig Geduld. Nachmachen lohnt sich!

So machst du Erdbeer-Himbeer-Sorbet einfach selbst

Sorbet ist wie Eis, nur ohne schwere Zutaten wie Sahne oder Milch. Stattdessen besteht es aus einer Mischung aus Früchten, Wasser, Zucker und Zitronensaft, um die Konsistenz geschmeidiger zu machen.

Die kühle Erfrischung hat eine spannende Geschichte: Schon vor tausenden Jahren haben die Menschen Schnee von den Bergen geholt und ihn mit Sirup oder Früchten gemischt. Dann kamen die alten Römer und fingen ebenfalls an, Schnee mit Früchten und Honig zu mischen. Im Mittelalter haben die Araber das Rezept verfeinert, und irgendwann landete es bei den Franzosen, die Sorbet als Dessert etablierten.

Aber jetzt zum Erdbeer-Himbeer-Sorbet: Fruchtiger geht’s kaum. Die Süße der Erdbeeren trifft die leicht säuerliche Frische der Himbeeren. Der Süße und Säure der Früchte setzen wir mit Basilikum und Minze eine würzige Kräuternote entgegen. Heraus kommt der perfekte Mix!

Für das Sorbet bereiten wir zunächst einen Zuckersirup zu, den wir dann mit dem Beerenpüree, den klein gehackten Kräutern und etwas Zitronensaft mixen. Anschließend wandert die Masse in einen Eisbehälter und dann ins Gefrierfach. Für eine cremige Konsistenz und damit sich keine Eiskristalle bilden, ist es wichtig, das Erdbeer-Himbeer-Sorbet jede Stunde mit einer Gabel einmal aufzulockern und durchzurühren.

Das Schöne am Erdbeer-Himbeer-Sorbet ist, dass du keine Eismaschine brauchst, um es zu Hause zu zaubern. Und du kannst jede Frucht nehmen, die du möchtest. Von Mango über Zitrone bis zu unserer unschlagbaren Erdbeer-Himbeer-Kombi. Wenn du magst, verfeinere dein Erdbeer-Himbeer-Sorbet mit Minze, Limette oder einem Hauch Gin. Du wirst du merken: Dein Sorbet ist nicht nur leckerer als alles aus dem Supermarkt, es macht auch verdammt stolz. Also los, ab in die Küche – der Sommer ruft nach Erdbeer-Himbeer-Sorbet!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Eis und Sorbet schmecken doch immer. Daher haben wir bei Leckerschmecker viele tolle Rezepte für das eiskalte Vergnügen gesammelt, die wir gerne mit dir teilen. Eine fruchtig-frische Abkühlung mit scharfem Twist verspricht das Mango-Limetten-Sorbet mit Chili. Für unser Zitronen-Basilikum-Sorbet brauchst du nur vier Zutaten. Eine außergewöhnliche Sorbet-Kreation servierst du deinen Gästen mit einem fruchtigen Tomatensorbet. Freue dich schon jetzt auf selbst gemachten Genuss!

Erdbeer-Himbeer-Sorbet keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Eisbehälter Zutaten 1x 2x 3x 50 g Rohrzucker online z.B. hier 🛒

100 ml Wasser

½ Bund Basilikum

15 g Minze

250 g Erdbeeren

250 g Himbeeren

1/2 Zitrone Zubereitung Koche Zucker und Wasser in einem Topf auf und lasse es so lange köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Lasse den entstandenen Zuckersirup etwas abkühlen.

Wasche Basilikum und Minze, schüttle die Kräuter trocken und zupfe die Blätter ab. Schneide sie mit einem scharfen Messer klein.

Wasche anschließend die Beeren und gib sie in einen Mixer. Presse den Saft aus der halben Zitrone. Gib den Zitronensaft, die zerkleinerten Kräuter und den Zuckersirup zu den Beeren in den Mixer und püriere alles, bis eine glatte Masse entsteht.

Fülle das entstandene Püree in einen frostbeständigen Behälter und stelle ihn ins Gefrierfach. Rühre die Masse alle 60 Minuten mit einer Gabel durch und lockere es auf. So entsteht kein Eisblock und das Sorbet behält seine cremige Konsistenz.

Lasse das Erdbeer-Himbeer-Sorbet 4-6 Stunden im Gefrierfach, je nachdem, was für eine Konsistenz du bevorzugst. Im Gefrierfach hält sich das Sorbet mehrere Monate.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.