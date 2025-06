Probiere eine Erdbeer-Kokos-Smoothie-Bowl zum Frühstück

Keine Lust auf ein deftiges Frühstück mit Brötchen, Wurst und Käse? Wie wäre es stattdessen mal mit einem fruchtigen Start in den Tag? Eine Erdbeer-Kokos-Smoothie-Bowl zum Beispiel ist dafür ideal. So einfach wird sie gemacht.

Was Frisches zum Frühstück: Erdbeer-Kokos-Smoothie-Bowl

Smoothie-Bowls sind mehr als nur pürierte Früchte in einer Schüssel. Sie sind vielmehr ein fruchtiges Frühstück oder eine kleine Zwischenmahlzeit, die dich mit jeder Menge Vitaminen und Ballaststoffen versorgt und dazu noch wunderbar erfrischt. Deshalb ist solch eine Smoothie-Bowl vor allem in den warmen Monaten des Jahres beliebt.

Jetzt, wo Erdbeeren wieder Saison haben und besonders intensiv schmecken, bietet es sich natürlich an, die Smoothie-Bowl mit Erdbeeren zuzubereiten. Und weil die roten Beeren geschmacklich gut mit Kokos harmonieren, kommt auch noch Kokosmilch dazu.

Für die Bowl wäschst du zunächst die Erdbeeren und entfernst das Grün. Lege einen Teil der Beeren für die Deko der Bowl später beiseite und halbiere die restlichen Früchte. Für mehr Cremigkeit schälst du eine reife Banane und füllst diese mit den Erdbeeren, Kokosmilch und etwas Honig in einen Standmixer. Püriere alles gut durch, bis die Masse die gewünschte Konsistenz hat.

Dann füllst du alles auch schon in Schälchen. Schneide die übrigen Beeren in Scheiben und verziere damit die Bowl. Streue noch Kokosraspeln und gehackte, ungesalzene Pistazien darüber. Wenn du magst, kannst du aber auch Chiasamen, gehackte Walnüsse, Mohn oder andere Samen nach Geschmack verwenden. Fürs Auge und für mehr Frische kannst du auch noch Minzblätter dazu geben. Die sorgen dank ihrer ätherischen Öle an heißen Tagen für zusätzliche Abkühlung.

Tipp: Keine Lust auf Erdbeeren? Dann probiere diese Smoothie-Bowl doch mal mit frischer Mango. Das süße Aroma harmoniert ebenfalls perfekt mit Kokosmilch.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Smoothie-Bowl ist ausgelöffelt und du könntest schon wieder was essen? Kein Problem, Nachschub gibt es hier. Probiere auch mal eine Carrot-Cake-Smoothie-Bowl oder eine Smoothie-Bowl mit Porridge. Noch nicht das Richtige gefunden? Unser Koch-Bot hilft dir bei der Rezeptsuche.

Erdbeer-Kokos-Smoothie-Bowl Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g frische Erdbeeren

1 reife Banane

120 ml Kokosmilch

1 TL Honig

2 EL Kokosraspeln

1 EL gehackte Pistazien ungesalzen

2 Zweige frische Minze Zubereitung Wasche die Erdbeeren gründlich und entferne das Grün. Lege ca. 50 Gramm Erdbeeren beiseite und halbiere die restlichen Früchte.

Schäle die Banane und schneide sie in grobe Stücke.

Gib die halbierten Erdbeeren, Banane und Kokosmilch sowie den Honig in einen Mixer. Mixe alle Zutaten gründlich durch, bis eine cremige Masse entsteht. Ist die Konsistenz zu dick, gib noch etwas Kokosmilch oder Wasser hinzu, um sie zu verdünnen.

Fülle den Smoothie in zwei Schalen.

Schneide die restlichen Erdbeeren in Scheiben und verteile sie auf den Smoothies. Streue noch die Kokosraspel 🛒 und die gehackten Pistazien darüber und garniere die Smoothie-Bowls mit frischer Minze. Notizen Tipp: Für eine frischere Variante an warmen Tagen kannst du die Smoothie-Bowl vor dem Servieren noch für 20 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.