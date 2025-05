Erdbeer-Minz-Eis: einfache Erfrischung für warme Tage

Die Tage werden länger und wärmer, die Vögel zwitschern und überall sprießt und grünt es. Der Frühling ist in vollem Gange, aber auch der Sommer steht bereits in den Startlöchern. Und das heißt: Die Eiscreme-Saison ist endlich wieder da. Was könnte an warmen, sonnigen Tagen besser sein als eine erfrischende Portion selbstgemachtes Erdbeer-Minz-Eis? Erfahre hier, wie du die Nascherei ganz einfach nachmachen kannst.

Erdbeer-Minz-Eis ist kinderleicht nachgemacht

Keine Panik, du brauchst dazu keine Eismaschine oder irgendwelche Vorerfahrungen in der Kunst der Eisherstellung. Nur einen Pürierstab oder Mixer, die passenden Zutaten – und das war’s!

Die Zutaten könnten ebenfalls kaum einfacher sein. Erdbeeren, Minze, ein wenig Joghurt für die Cremigkeit, Agavendicksaft für die Süße und eine Vanilleschote für eine dezente Vanillenote. Du kannst statt der Vanilleschote auch Vanillezucker nehmen. In diesem Fall solltest du jedoch etwas weniger Agavendicksaft verwenden, da es sonst zu süß werden könnte.

Für die Basis des Erdbeer-Minz-Eises greift dieses Rezept auf tiefgefrorene Erdbeeren zurück, die leicht antauen müssen. Dadurch bekommt das Eis schon während des Pürierens eine sorbetartige Konsistenz und muss im Anschluss nicht mehr lange eingefroren werden. Du kannst natürlich auf frische Erdbeeren zurückgreifen, allerdings wird sich dann die Zeit im Tiefkühlfach etwas erhöhen.

Du kannst problemlos eine ungesüßte pflanzliche Joghurtalternative, wie Sojajoghurt, verwenden. So bereitest du das cremige Erdbeer-Minz-Eis ganz ohne Tierprodukte zu und hast eine wunderbare Erfrischung an warmen Tagen.

Erdbeer-Minz-Eis Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Erdbeeren aus dem Tiefkühlfach

1 Vanilleschote

15 g Minze frisch

350 g Joghurt oder eine pflanzliche Alternative, beides ohne Zucker

5 EL Agavendicksaft Zubereitung Lass die Erdbeeren für 15-20 Minuten antauen. Schneide währenddessen die Vanilleschote auf und kratze das Mark heraus. Wasche die Minze, schüttel sie trocken und lege die Hälfte zur Seite.

Hacke die andere Hälfte der Minze fein.

Gib die Minze zusammen mit dem Vanillemark, den Erdbeeren, dem Joghurt und dem Agavendicksaft in ein hohes Gefäß und püriere es mit einem Pürierstab 🛒 zu einem cremigen Eis.

Stelle die Eiscrememasse für etwa 20 Minuten ins Tiefkühlfach und portioniere sie anschließend zu Kugeln. Serviere das Eis mit der übrigen Minze.

